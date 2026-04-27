Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

Son dakika... TOKİ'den İstanbul'da kiralık konut hazırlığı: Piyasanın yarısına ev geliyor

27.04.2026 - 07:22 | Son Güncellenme:

#TOKİ#Kira#Sosyal Konut

Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul’a 100 bin adet yapılması planlanan konutların kura çekimi devam ederken, gözler bir yandan da yine İstanbul’da kiralama amaçlı yapılacak 15 bin adet sosyal konuta çevrildi. İlk teslimat için tarih ağustos olarak işaret edilirken, kiralık konutlara başvuru şartları da merak ediliyor. Peki kiralık konutların fiyatları ne olur? Başvuru için öncelikli gruplar olacak mı? İşte kiralık konut kampanyasına ilişkin beklentiler...

Milliyet.com.tr/ÖZEL TOKİ eliyle İstanbul’da yapılacak 100 bin sosyal konutun kura çekim süreci devam ederken, yine İstanbul’da yapılması planlanan kiralık konutlar için de detaylar netleşmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, söz konusu kiralık konutların ilk teslim edileceği tarihi duyurdu. Peki kiralık konutlarda başvurular nasıl olacak? Kimler faydalanabilecek? İşte detaylar...

Haberin Devamı
Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAYIRLI OLSUN

İstanbul’da TOKİ çekimleri kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız. İstanbul'umuz ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun diyorum" açıklamasında bulundu.

KİRALIK KONUTTA İLK TESLİM TARİHİ BELLİ OLDU

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ağustos ayında 2 bin kiralık konutun vatandaşlara teslim edileceğini belirtirken, “Kiralık konutlar dağda bayırda olmayacak, şehir merkezlerinde olacak. Hak sahibi vatandaş 3 yıl orada oturabilecek. 15 bin konut 3 yıl içinde tamamlanacak.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Peki kiralık konutlarda hak sahibi belirlemeleri nasıl olacak? Öncelikli gruplar kimler olacak? Hanehalkı gelir detayına bakılacak mı? Dairelerin fiyatı rayice göre daha uygun mu olacak? İstanbul’un hangi bölgelerinde yapılacak? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “Kiralık konutlarla ilgili sürecin 3 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Tabii bu konutlardan özellikle 2000 tanesi ağustos ayında teslim edilecek.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
BAŞVURULAR İÇİN KATEGORİLER OLACAK MI? KİMLER ÖNCELİKLENDİRİLECEK?

Haberin Devamı

Burada hak sahibi belirlemek için çeşitli kategorilerin ayrılması planlanıyor. Ancak öncelikle ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanması amacıyla kentsel dönüşüm sürecinde evini boşaltmak isteyenlere öncelik tanınması düşünülüyor. Ben de daha çok kentsel dönüşüm kapsamında evi yıkılanlara öncelik verileceğini değerlendiriyorum. Çünkü bu noktada özellikle emekli olup, dönüşüm çerçevesinde evi yıkılacak olan, başka bir geliri bulunmayan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız var. O nedenle burada hanehalkı geliri, emeklilik durumu ve kentsel dönüşümle ilgili süreç mutlaka dikkate alınacaktır diye tahmin ediyorum.

Haberin Devamı

FİYATLAR NE KADAR OLACAK? PİYASANIN YARI FİYATINA KİRALIK EV

Kira bedelleri ile ilgili net bir rakam yok. Ancak genel anlamda piyasadaki kira değerinin altında tutulacağı, belki yarısı bedeline olacağına ilişkin bazı açıklamalar yapıldı. İstanbul'dan şöyle bir örnek verebiliriz: İstanbul'da şu an konut kiraları ortalama 35.000 TL seviyelerinde. Bunu tabii 2+1'ler açısından söylüyorum. 1+1'ler için de 30.000 TL seviyelerinde diyebiliriz. Ancak sıfır konutlara geçtiğimizde 1+1'ler neredeyse 35.000 TL iken, 2+1'ler 42.000 TL seviyelerine kadar yükseliyor. Metrekare fiyatları açısından genelleme yaparsak, şu an İstanbul'da ortalama metrekare kira fiyatları 380 TL seviyelerine ulaştı. Sıfır konutlarda da neredeyse 450 TL seviyelerinden başlıyor. O nedenle şu an İstanbul ortalamasındaki fiyatlara baktığımızda, 2+1 sıfır bir daire 40.000 TL seviyelerindeyse, buradaki konutların 20.000 TL seviyelerinde olabileceğini düşünüyorum.

Haberin Devamı

‘PİYASADAKİ FİYAT DENGESİNİ ETKİLEYECEK’

Bu noktada şöyle bir değerlendirmem var: Bilindiği üzere kentsel dönüşüm kapsamında evi yenilenenlere kira desteği verilebiliyor. Verilen bu kira desteğinin iki katı olacak şekilde bir değerlendirme yapılabilir. Tabii aslında bizim kiralık daireyle alakalı örneğimiz İstanbul'da ilk defa yaşanıyor olacak. Kiralık daire çok elzem bir ihtiyaç, çünkü gerçek ihtiyaç sahiplerine geçici konaklama imkanı sağlıyorsunuz. Bu 3 yıllık bir süre olacak ama buradaki fiyatlar piyasadaki fiyat dengesini de mutlaka etkileyecek ve bir referans değer oluşturacaktır. O nedenle sosyal konut üretimi bir yandan devam ederken, bunun kiralık tarafta yükseliyor olmasının daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu noktada vatandaşların hanehalkı gelirinden hanedeki kişi sayısına kadar farklı kriterler de değerlendirilecektir.

Haberin Devamı
BAŞVURULAR NE ZAMAN OLUR? ŞARTLAR NELER OLUR?

Burada mutlaka bir başvuru süreci olacaktır. Ağustos ayında planlanan 2000 konut için haziran ayı gibi bir başvuru sürecinin açıklanacağını tahmin ediyorum. Burada bir puantaj tablosu olacağına inanıyorum. Evi kentsel dönüşümde olanlar, mevcut durumda kirada oturanlar, belirli bir süredir o ilde ikamet etme şartı ve kişilerin hanehalkı geliri gibi çok sayıda kriter dikkate alınacaktır. Ancak kentsel dönüşüm süreci mutlaka öncelikli olacaktır. Öncelikli grubun emekliler ve kentsel dönüşüm kapsamında evi yenilenenler olacağını değerlendiriyorum.

Haberin Devamı

‘KURA USULÜYLE TESLİMATLAR YAPILACAK’

Burada 3 yıllık bir kontrat yapılacak ve süreç TOKİ üzerinden ilerleyecek. Kiraya veren aslında TOKİ olacak ve muhatap da TOKİ sayılacak. TOKİ iştiraki olan Emlak Yönetim gibi aidat ve yönetim hizmeti veren çeşitli kuruluşlar var. Bu kuruluşlar üzerinden, kriterleri karşılayan vatandaşlara kura usulüyle teslimler yapılacaktır. Tabii ki kiralanan konutların yönetimi, bakımı, denetimi, evlerin nasıl teslim edildiği ve çıkarken bir zarar verilip verilmediği gibi kriterler belirlenir. Üç yılın sonunda evin genel tadilat ve tamiratları için belirli bir süre ayrıldıktan sonra, bu evler tekrar kiraya verilecek şekilde planlanır.

KİRALIK KONUTLAR NERELERDE YAPILIR?

Ben bu konutların, İstanbul'da halihazırda kentsel dönüşüm kapsamında binaların yapıldığı bölgelerde yoğunlaşacağına inanıyorum. Bu da özellikle Anadolu yakasında Tuzla, Sancaktepe gibi bölgeler. Bununla beraber Maltepe'de de kısmi stoklardan verilebilir. Avrupa yakasında ise Esenler, Başakşehir ve Arnavutköy bölgesindeki konutlar çerçevesinde olacağını düşünüyorum. Çünkü bu 250 bin ve 100 bin konutun yapıldığı bölgeler genel anlamda kentsel dönüşüm kapsamında. Buralardaki daireler değerlendirilebilir.

Bir de belediye iştirakiyle yapılan bazı yerler oldu, bunların bir kısmı da hala TOKİ'nin sahip olduğu yerler. Örneğin Gaziosmanpaşa'da çeşitli projeler nedeniyle daireler var veya farklı ilçelerde az sayıda da olsa bu tür daireler bulunuyor. Buralardan da yeni stoklar oluşabilir. Ancak ben bunların yönetim ve takip açısından daha verimli olması adına, mümkün olduğu kadar benzer ve yakın yerlerde verilmeye çalışılacağını tahmin ediyorum.”

EN ÇOK OKUNANLAR
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirNetanyahu’yu tasfiye süreci başladı…
Tunca Bengin
Tunca BenginÇin, ABD’nin yaptığını yapıyor!..
Cem Kılıç
Cem KılıçMemur emeklisinin ek ödeme beklentisi
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerÇiftçi, Alman mevkidaşından ne istedi?
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşMilliyet Moskova sokaklarında...
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalÖnce kim göz kırpacak?
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesSavaş, deprem ve okul saldırılarında TMS ile zihni onarmak
Asu Maro
Asu MaroHala sürprizli, daha da güncel
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerYapay Zekânın Düşünceyi Dönüştüren Örtük Etkisi
İlgili Haberler
