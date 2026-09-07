Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...

2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'dan (OVP) yapılan derlemeye göre, atıl iş gücünün azaltılmasını hedefleyen bütüncül politikalar hayata geçirilecek. Bu kapsamda, potansiyel iş gücünün ekonomik faaliyete katılımını artırmak amacıyla iş gücü piyasasına girişin önündeki beceri, bakım, iş arama ve bölgesel uyumsuzluk kaynaklı engeller azaltılacak.

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İş gücü piyasası dışında kalan bireylerin kayıtlı ve sürdürülebilir istihdama geçişleri desteklenecek. Atıl iş gücünün kalıcı şekilde azaltılması amacıyla erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü aşılayarak çalışma hayatına hazırlayan ve iş gücüne katılımı teşvik eden programlar uygulamaya alınacak. Çalışmanın fazileti ve üretmenin toplumsal değeri, örgün eğitim sürecinin başlangıcından itibaren müfredata yansıtılacak.

Potansiyel iş gücünde bulunan bireyler, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle aktif iş gücü programlarına dahil edilecek, profil bazlı yönlendirme ve beceri geliştirme imkanlarıyla iş gücüne katılımları artırılacak.

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ÇOCUK BAKIMI İÇİN UZAKTAN İSTİHDAM DESTEKLENECEK

Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif iş gücü programları arasında bağlantı güçlendirilecek, sosyal yardım alan bireylerin iş gücüne katılımını ve istihdam edilebilirliğini sağlamaya yönelik aktif iş gücü programları yaygınlaştırılacak.

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Yeniden beceri kazandırma, takip ve eşleştirme mekanizmaları güçlendirilerek aktif iş gücü programlarına katılanların iş gücü açığı bulunan sektörlerde kalıcı istihdama geçişleri desteklenecek.

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Ebeveyn izni, bakım sorumluluklarının daha dengeli paylaşılmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

KREŞ HİZMETLERİ

Merkezi hükümet, yerel yönetimler ve özel sektörün işbirliğini sağlayacak şekilde kurumsal bakım ve kreş hizmetleri yaygınlaştırılacak, iş yerlerindeki kreş ve bakım hizmetleri sunumu özellikle kadınlar başta olmak üzere istihdamı destekleyecek şekilde geliştirilecek.

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UZAKTAN ÇALIŞMA

Çocuk bakım yükümlülüğü bulunan çalışanlar için işletmelerin kısmi ya da tamamen uzaktan istihdam olanakları sunmaları desteklenecek.

ÇALIŞMA GÜNLERİNİN AYARLANMASI VE ESNEK SÜRELİ İSTİHDAM FORMÜLLERİ

Atıl iş gücüne meslek kazandırmaya yönelik programlar yerel iş gücü talebi ve bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek geliştirilecek. İş ve yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda, çalışma günlerinin ayarlaması ile esnek süreli istihdam modellerine ilişkin geliştirme çalışmaları yapılacak.

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CUMHURBAŞKANLIĞI: OVP BELİRLEYİCİ OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, öngörülebilirliğin artırılması amacıyla hazırlanan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program'ın (OVP) kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe hazırlıkları, yasal ve idari düzenlemeleriyle diğer karar alma ve uygulama süreçlerinde de belirleyici olacağını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, OVP'nin Türkiye ekonomisinin üç yıllık dönemine ilişkin yol haritasını ortaya koyacak şekilde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müşterek hazırlandığı belirtildi.

Programın makroekonomik hedef ve tahminleri, gelir-gider ve borçlanma görünümünü, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını ve reform gündemini ortaya koyduğu, merkezi yönetim bütçe sürecinin de temel çerçevesini oluşturduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Küresel, bölgesel ve ulusal gelişmeler dikkate alınarak hazırlanan OVP ile kamu kesimi ve özel kesim için öngörülebilirliğin artırılması amaçlanmaktadır. Program döneminde kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe hazırlıkları, yasal ve idari düzenlemeleri ile diğer karar alma ve uygulama süreçlerinde OVP'de belirlenen amaç ve öncelikler belirleyici olacaktır. Programın ilk yılında uygulanacak politika ve somut tedbirler 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında ayrıntılandırılacaktır."

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Açıklamada, programın hazırlık sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında özel sektör ve meslek kuruluşlarının görüş ve değerlendirmelerinin alındığı ve ilgili taraflarla yürütülen istişarelerin programın politika ve tedbirlerine yansıtıldığı vurgulandı.

Başlıca ticaret ortaklarındaki büyümenin zayıflaması ve enerji maliyetlerindeki artışın, 2026 yılına ilişkin küresel varsayımları ve Türkiye ekonomisine yönelik tahminleri de etkilediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna karşın, 2023 yılından bu yana kararlılıkla uygulanan ekonomi programı kapsamında makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, ekonomide dengelenmenin sağlanması, enflasyon oranının düşürülmesi, dış dengenin iyileştirilmesi ve finansal dayanıklılığın artırılması yönünde önemli mesafe kaydedilmiştir."