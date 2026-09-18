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UzmanparaSorun büyük! Volkswagen, 208 binden fazla aracını geri çağırıyor
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Sorun büyük! Volkswagen, 208 binden fazla aracını geri çağırıyor

18.09.2026 - 13:32 | Son Güncellenme:

#Volkswagen Geri Çağırma#Otomotiv Hatası#Volkswagen Servis

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, ABD'de direksiyon sistemindeki arıza riski nedeniyle 208 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldı.

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Sorun büyük Volkswagen, 208 binden fazla aracını geri çağırıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2018-2021 model bazı araçları kapsadığı belirtildi.

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Söz konusu geri çağırma kararının 208 bin 724 aracı kapsadığı aktarıldı. Açıklamada, araçların direksiyon kutusu cıvatasındaki bir hata nedeniyle kontrol kaybı yaşanabileceği ve bu durumun kaza riskini artırabileceği uyarısında bulunuldu.

Geri çağırmadan 2018 model Tiguan, 2018-2019 model Atlas ve 2019-2021 model Audi Q3 serisindeki belirli araçların etkileneceği belirtildi.

Volkswagen, yetkili bayiler aracılığıyla etkilenen tüm araçların sağ tarafındaki direksiyon kutusu montaj cıvatasını ücretsiz olarak değiştirecek.

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