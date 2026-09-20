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Sosyal yardım alanlar dikkat! İŞKUR teklifini kabul etmeyenlerin parası kesilebilir

20.09.2026 - 14:38 | Son Güncellenme:

#Sosyal Yardım#İŞKUR#İstihdam Desteği

Sosyal yardım sisteminde dikkat çeken yeni bir dönem başladı. Çalışabilecek durumda olan ve belirlenen yaş aralığındaki sosyal yardım yararlanıcılarının İŞKUR’a yönlendirilmesi planlanıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, yeni süreçte sosyal yardım alan kişilerin işe veya mesleki eğitime yönlendirilmesine ilişkin merak edilen detayları anlattı.

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HABER MERKEZİ- Yeni sistemde özellikle 18-55 yaş arasındaki sosyal yardım yararlanıcıları için İŞKUR süreci öne çıkıyor. Peki İŞKUR’a yönlendirilen kişi verilen iş teklifini kabul etmezse ne olacak? Uzman Emin Yılmaz’ın aktardığı bilgilere göre, süreçte üç kez değerlendirme imkanı bulunuyor ve belirlenen şartlarda bu fırsatların kullanılmaması halinde sosyal yardımın bir yıl süreyle kesilmesi söz konusu olabiliyor.

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SOSYAL YARDIM ALANLAR İÇİN YENİ SÜREÇ

CNN Türk'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz detayları şöyle aktardı;

"Şu anda uygulanan 44’ün üzerinde sosyal yardım var. Orta Vadeli Program’da da İŞKUR’un sosyal yardım yararlanıcılarının istihdamına yönlendirmesiyle ilgili bir genelgesi yayınlandı. Bu genelgeye göre, siz sosyal yardım üzerinden son bir yıl içerisinde düzenli veya bir kereye mahsus olarak sosyal yardım aldıysanız, burada da yaş kriteri 18 ve 55 yaş arasında olanlarla sınırlandırılmış. Bu kişiler İŞKUR’a yönlendirilecek. Burada da iş bulunmasına veya meslek edinmesine destek olunacak.

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Yani burada amacı şöyle özetleyelim. Kişi devletten sosyal yardım alıyor ama çalışabilecek durumda. Bu kişiye hem meslek sahibi olmasına fayda olacak hem de istihdama kazandırılacak.

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İŞKUR’A YÖNLENDİRİLİNCE NE OLACAK?

Orada bir süreç var. O süreç nedir? Burada yine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vasıtasıyla 20 gün içerisinde bu desteği aldığına dair İŞKUR’a yönlendirilecek. İŞKUR’da da yönlendirmeyi eğer kabul etmiyorsa veya İŞKUR ona bir iş teklifinde bulundu, bunu kabul etmiyorsa orada üç defa şansı olacak. Bu üçünü de es geçtiği zaman bir yıl boyunca buradaki sosyal desteğin kesileceğini söyleyebiliriz. Burası çok önemli.

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ÜÇ KEZ FIRSAT BULUNUYOR

Yani İŞKUR’a kişi yönlendiriliyor. Bir kere gidiyor ya da iki kere gidiyor, üç kere gidiyor. Yani üç kere, üç tane şansı var. Eğer bunu kabul etmediği takdirde ya da görüşmeye gitmediği takdirde sosyal yardım kesiliyor. Ama bir yıl süreyle.

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Şimdi sosyal yardımları sadece para olarak değerlendirmemek lazım. Sosyal yardımlarla ilgili ayrıca siz sosyal yardım alıyorsanız, orada Genel Sağlık Sigortası primi de hazineden karşılanıyordu. Dolayısıyla buradaki sosyal yardım kesilince bu da ekstra bir risk olarak karşınıza çıkacak.

Peki, sosyal yardımı şu anda almayla alakalı şart ne? Orada da hane içi kişi başı gelir asgari net ücretin üçte biri kadar, yani 9 bin 358 TL’nin altında kişi başı gelir varsa orada sosyal yardım alabiliyorsunuz. Eğer üzerindeyse buradaki sosyal yardıma ulaşamıyorsunuz.

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KİMLER SOSYAL YARDIM ALABİLİYOR?

Yani genelde gelir durumu içerisindeki kişi başı geliri 9 bin 358 TL’nin altında olanlar. Çok çeşitli sosyal yardımlar var. Bunlar eğitim yardımı olabilir, yakacak yardımı, fatura yardımı.. 44’ün üzerinde destek var. Bu destekleri sayabiliriz.

Özetlersek, sosyal yardımlarda yeni dönem başladı. Kişi eğer sosyal yardım alıyorsa ve 18 yaşını geçmişse, yani çalışabilecek durumdaysa devlet İŞKUR’a yönlendiriyor. İŞKUR’a yönlendirildiği zaman gelen teklifi kabul etmediği takdirde üç kereden sonra bu yardım otomatikman kesiliyor ve bir yıl süreyle bu yardım kesiliyor."

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