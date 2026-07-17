Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSPK 4 şirkete daha halka arz onayı verdi
HaberlerUzmanpara

SPK 4 şirkete daha halka arz onayı verdi

17.07.2026 - 09:27 | Son Güncellenme:

#SPK#Halka Arz#Albayrak Hazır Beton

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ, Masfen Enerji AŞ, Metgün Enerji Yatırımları AŞ ve Kardemir Çelik Sanayi AŞ'nin halka arzına onay verdi.

SPK 4 şirkete daha halka arz onayı verdi

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 38,60 liradan, Masfen Enerji AŞ'nin 45,68 liradan, Metgün Enerji Yatırımları AŞ'nin 20 liradan ve Kardemir Çelik Sanayi AŞ'nin 35 liradan halka arzını uygun buldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Şeker Finansal Kiralama AŞ'nin 100 milyon liralık bedelli sermaye artırımını onaylayan SPK, Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık kar payından sermaye artırımını ve Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ'nin 170 milyon liralık iç kaynaklardan sermaye artırımını uygun buldu.

Kurul, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 5 milyar liralık, TV8 TV Yayıncılık AŞ'nin 3 milyar liralık, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 6 milyar 500 milyon liralık, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 70 milyar liralık, Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'nin 8 milyar 420 milyon liralık ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin 5 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Ayrıca, Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 5 milyar liralık, Hedef Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Yüzbaşıyken istifa etti, 46'sında tıp fakültesine başladı! 'Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRYüzbaşıyken istifa etti, 46'sında tıp fakültesine başladı! 'Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim'Haberi Görüntüle

KURULUŞUNA İZİN VERİLEN YENİ FONLAR

SPK, "İş Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu"nun, "Ziraat Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu"nun ve "Ziraat Portföy BIST Katılım 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu"nun kurulmasını uygun buldu.

Haberin Devamı

"Metro Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu"nun kurulmasına izin veren Kurul, "Statech Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu"nun kuruluşuna da onay verdi.

İDARİ PARA CEZALARI VE SUÇ DUYURULARI

Kurul, İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda, söz konusu şirkete 2 milyon 394 bin 915 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Haberin Devamı

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda "Forex Borsa" ve "Future Forex" uzantılı internet siteleri ile "Future Forex" adlı mobil uygulamanın içerik sağlayıcılarına izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması sebebiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Ahbap soruşturmasının 'psikolojik enkazı': Sosyologlar, hukukçular ve vatandaşlar ne diyor?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAhbap soruşturmasının 'psikolojik enkazı': Sosyologlar, hukukçular ve vatandaşlar ne diyor?Haberi Görüntüle

SPK, 20 kişiye yönelik farklı aykırılıklar sebebiyle suç duyurusunda bulunurken, 3 adet telefon numaralarını kullandıran kişiler hakkında farklı eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulunma kararı alındı.

Haberin Devamı

Diğer yaptırım, tedbir ve işlem yasakları çerçevesinde de karar alan SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nin 128/1-(a) maddesine dayanarak sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla, SPKn’nin 99/3 maddesi uyarınca https://dinamikmenkuldegerler.com, https://www.dymenkul.com, https://sube.dinamikmenkuldegerler.com, "Dinamik Menkul Değerler" unvanı taklit edilerek kullanılan sosyal medya hesabı, https://www.atamenkultrade.com, https://giris.atamenkultrade.com, https://galatamenkul.org, https://sube.galatamenkul.org/register, https://sube.galatamenkul.org/login, https://scuzdan.com, https://my.scuzdan.com/login, https://e-sube.modelgrup.org ve https://modelmenkulportfoy.com internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

EN ÇOK OKUNANLAR
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
'Ahbap' soruşturmasında Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Yüzbaşıyken istifa etti, 46sında tıp fakültesine başladı Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim
Yüzbaşıyken istifa etti, 46'sında tıp fakültesine başladı! 'Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim'
Ahbap soruşturmasının psikolojik enkazı: Sosyologlar, hukukçular ve vatandaşlar ne diyor
Ahbap soruşturmasının 'psikolojik enkazı': Sosyologlar, hukukçular ve vatandaşlar ne diyor?
İpler kopmak üzere Perde arkasından Türkiye çıktı
İpler kopmak üzere! Perde arkasından Türkiye çıktı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirS-400 PAZARINDA SON DURUM...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüSaldıran da o, koruyan da!
Zafer Şahin
Zafer ŞahinYeni partide patron kim?
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşFETÖ okulları ve dış destekler
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluAlaska düğümü
Mehmet Tez
Mehmet TezKataloglara nur yağıyor
Atilay Kandemir
Atilay KandemirGündüz Hoca ve dostları
İlgili Haberler
Gözler Adli Tıptan çıkacak sonuçta Rojin Kabaiş’in babasından fethi kabir açıklaması
Gözler Adli Tıp'tan çıkacak sonuçta! Rojin Kabaiş’in babasından fethi kabir açıklaması
MSB’den Rum terör örgütü EOKAnın katliamlarını anlatan paylaşım: Asla unutmayacağız
MSB’den Rum terör örgütü EOKA'nın katliamlarını anlatan paylaşım: Asla unutmayacağız
Nasuh Mahruki tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Nasuh Mahruki tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Bir kenti yılanlar sardı Evlere kadar girmeye başladılar: Bir günde 10 vaka geliyor’
Bir kenti yılanlar sardı! Evlere kadar girmeye başladılar: 'Bir günde 10 vaka geliyor’