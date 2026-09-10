Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSPK repo ve ters repo işlemlerinde yeni düzenlemeler yaptı
HaberlerUzmanpara

SPK repo ve ters repo işlemlerinde yeni düzenlemeler yaptı

10.09.2026 - 09:19 | Son Güncellenme:

#SPK Düzenlemeleri#Repo İşlemleri#Ters Repo

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa Repo ve Ters Repo Pazarı'nda merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemlere bildirim ve bloke zorunluluğu getirdi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
SPK repo ve ters repo işlemlerinde yeni düzenlemeler yaptı

SPK'nin "Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Buna göre, Borsa Repo ve Ters Repo Pazarı'nda merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemler, söz konusu işlemlerdeki menkul kıymetlerin Takasbank'ın belirlediği saate kadar bildirilmemesi ve fon adına ilgili hesapta bloke edilmemesi durumunda geçersiz sayılacak.

Söz konusu işlemler, Takasbank’ın bildirimi çerçevesinde Borsa tarafından iptal edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR
Hayatlarımızla kumar oynuyorlar
Hayatlarımızla kumar oynuyorlar
Konut kredilerinde düşüş başladı
Konut kredilerinde düşüş başladı!
Türkiye tüm hesapları bozdu itirafı Kuşatma üçgeni
'Türkiye tüm hesapları bozdu' itirafı! Kuşatma üçgeni'
Hakem tepkisi Galatasarayı katletti
Hakem tepkisi! 'Galatasaray'ı katletti'
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginAnlaştık deseler de anlaşamıyorlar!..
Melih Aşık
Melih AşıkATİNA ÖVÜNÜYOR
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalEn akıllı Yunan: Varoufakis
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluVan’daki gösteri cezaevinde bitti
Eren Aka
Eren Aka“Uzak Şehir” ile Mardin’e yatırım yağıyor
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaThe Met’te Da Vinci şifresi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerKrizler Çağında Devlet: Sorunların Değişen Mimarisi ve Yeni Yönetim Yaklaşımı İhtiyacı
İlgili Haberler
Bakan Gürlekten Gülistan Doku ve Kaşif Kozinoğlu soruşturmalarıyla ilgili açıklama
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku ve Kaşif Kozinoğlu soruşturmalarıyla ilgili açıklama
Borç alarak başladı 4 yıl sonra geldiği nokta şaşırttı: Alışılmışın dışında bir sektör
Borç alarak başladı! 4 yıl sonra geldiği nokta şaşırttı: Alışılmışın dışında bir sektör
Ankara’da düğün magandalarına operasyon 6 şüpheli gözaltında
Ankara’da düğün magandalarına operasyon! 6 şüpheli gözaltında
Ahbap Derneği soruşturmasında 5. dalga 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ahbap Derneği soruşturmasında 5. dalga! 45 şüpheli adliyeye sevk edildi