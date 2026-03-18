SPK'dan 1 şirketin sermaye artırımına onay

Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSPK'dan 1 şirketin sermaye artırımına onay
18.03.2026 - 09:14 | Son Güncellenme:

#SPK#Sermaye#Artırım

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1 şirketin bedelsiz sermaye artırımını onaylarken, 7 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Creditwest Faktoring AŞ'nin iç kaynaklardan 200 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kurul, Garanti Faktoring AŞ'nin 20 milyar liralık, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 10 milyar liralık, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ'nin 250 milyon liralık, Eko Faktoring AŞ'nin 100 milyon liralık, Tera Yatırım Bankası AŞ'nin 10 milyar liralık, Nurol Yatırım Bankası AŞ'nin 100 milyon dolarlık ve ING Bank AŞ'nin 200 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

SPK, TMKŞ Akbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 75 milyar liralık, Ata Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık, Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 200 milyon liralık ve Golden Global Varlık Kiralama AŞ'nin 7 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onayladı.

Haberin Devamı

Ayrıca, Aura Portföy Yönetimi AŞ DNA Sağlık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun, Inveo Portföy Yönetimi AŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun ve One Portföy Yönetimi AŞ GENYAP Katılım Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun yatırım fonlarının kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kurul, İncir Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu'nun, İncir Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fonu'nun, Inveo Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu'nun ve Inveo Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu'nun kuruluş taleplerini olumlu karşıladı.

Haberin Devamı

Diğer yaptırım, tedbir ve işlem yasakları çerçevesinde de karar alan SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn’nin 128/1-(a) maddesine dayanarak sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla, SPKn’nin 99/3 maddesi uyarınca https://bimasmenkulyatirim.com/ internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

EN ÇOK OKUNANLAR
İran'dan İsrail'e ABD'ye gözdağı: 'Sürprizlerimizi bekleyin'
İstanbul'un en çok ev satılan ilçeleri belli oldu: Kiralarda 3 şehir şaşırttı!
GKRY’nin savaş fırsatçılığına izin verilmedi! Havada türbülansa girdiler
Düşmanı dondurmayla durdurdular! Avustralya’dan çıkan Çanakkale zaferi: ‘İki Türk Anzakları yıktı’
Yazarlar
İlgili Haberler
Son dakika... Adalet Bakanı Gürlek’ten Özgür Özel’in iddialarına sert yanıt: Belgeler sahte
Nusret’in bilinmeyen hikayesi ortaya çıktı! 26 mayınla tarihi değiştirmişti
Her şey 2013’te başladı! Dağ mahalleyi yutuyor: Yolun güzergahı bile değişmiş
11 yıldır aranıyordu! Cinayet zanlısı yakalandı