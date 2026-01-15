Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaSPK'dan 3 kişiye geçici işlem yasağı
HaberlerUzmanparaSPK'dan 3 kişiye geçici işlem yasağı

SPK'dan 3 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

15.01.2026 - 09:09 | | AA
SPK'dan 3 kişiye geçici işlem yasağı

SPK bültenine göre, Kurul, Türk Altın İşletmeleri AŞ (TRALT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. veya 104. maddelerinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 3 isme yasak getirdi.

Haberin Devamı

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 15 Ocak itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Şehrin altında 12 bin ceset! 676 yıllık gizem çözüldü

Şehrin altında 12 bin ceset! 676 yıllık gizem çözüldü

Bakan Yerlikaya ve Rumen mevkidaşı Predoiu'dan Bükreş'te ortak basın toplantısı

Bakan Yerlikaya ve Rumen mevkidaşı Predoiu'dan Bükreş'te ortak basın toplantısı