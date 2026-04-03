SPK'dan 6 şirketin borçlanma aracı ihracına onay

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Adil Varlık Yönetim AŞ'nin 500 milyon liralık, Koç Finansman AŞ'nin 650 milyon liralık, Hektaş Ticaret Türk AŞ'nin 15 milyar liralık, Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ'nin 3 milyar liralık, Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar liralık ve Ünlü Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Kurul, Halk Varlık Kiralama AŞ'nin 3 milyar liralık, Ata Varlık Kiralama AŞ'nin 2 milyar liralık, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 2 milyar liralık ve GY Varlık Kiralama AŞ'nin 275 milyon liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onayladı.

Ayrıca, yeni faaliyet izinleri kapsamında Inveo Portföy Yönetimi AŞ’nin "Inveo Portföy Yönetimi AŞ Boryal Gayrimenkul Yatırım Fonu"nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi de olumlu karşılandı.

Haberin Devamı

SPK, Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ’nin "Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Temiz Enerji Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu", "Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Blokzincir ve Fintek Teknolojileri Değişken Emeklilik Yatırım Fonu" ve "Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu"nun kuruluşlarına izin verilmesi ve söz konusu fonların paylarının Kurul kaydına alınması taleplerinin olumlu karşılandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Sermaye Piyasası Kurulu, Marka Yatırım Holding AŞ hakkında yapılan incelemeler sonucunda söz konusu şirkete 893 bin 242 lira idari para cezasının uygulanmasına karar verdi.