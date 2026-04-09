SPK'dan bir şirketin sermaye artırımına onay

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin 482 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini uygun buldu.

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar liralık, Coca-Cola İçecek AŞ'nin 20 milyar liralık, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 10 milyar liralık, Tarfin Tarım AŞ'nin 300 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin Inveo Portföy Yönetimi AŞ Gelişim Trakya Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi olumlu karşılandı.

İncir Portföy Yönetimi AŞ'nin İncir Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve İncir Portföy Yönetimi AŞ Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verildi.

Kurul, "Astra Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu", "Astra Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu" ve "Neo Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu"nun kuruluşlarına izin verdi.

SPK, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından "Ak Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirketi" ünvanlı bir varlık kiralama şirketi kurulmasını teminen hazırlanan esas sözleşme metnine uygun görüş verilmesi talebini olumlu karşıladı.

Başkent Menkul Değerler AŞ'nin yatırım danışmanlığı faaliyet izni verilmesine ilişkin başvurusu olumlu karşılandı.

CPATURK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ'nin sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetimi yapmak üzere yetkilendirilme başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verildi.