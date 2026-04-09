Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSPK'dan bir şirketin sermaye artırımına onay
HaberlerUzmanpara

SPK'dan bir şirketin sermaye artırımına onay

09.04.2026 - 09:12 | Son Güncellenme:

#SPK#Şirket#Sermaye

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin sermaye artırımına onay verdi.

SPKdan bir şirketin sermaye artırımına onay

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin 482 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini uygun buldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar liralık, Coca-Cola İçecek AŞ'nin 20 milyar liralık, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 10 milyar liralık, Tarfin Tarım AŞ'nin 300 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin Inveo Portföy Yönetimi AŞ Gelişim Trakya Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi olumlu karşılandı.

Haberin Devamı

İncir Portföy Yönetimi AŞ'nin İncir Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve İncir Portföy Yönetimi AŞ Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verildi.

Haberin Devamı

Kurul, "Astra Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu", "Astra Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu" ve "Neo Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu"nun kuruluşlarına izin verdi.

Haberin Devamı

SPK, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından "Ak Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirketi" ünvanlı bir varlık kiralama şirketi kurulmasını teminen hazırlanan esas sözleşme metnine uygun görüş verilmesi talebini olumlu karşıladı.

Haberin Devamı

Başkent Menkul Değerler AŞ'nin yatırım danışmanlığı faaliyet izni verilmesine ilişkin başvurusu olumlu karşılandı.

CPATURK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ'nin sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetimi yapmak üzere yetkilendirilme başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Alman basınından şok iddia Trumptan ültimatom: Hazırlıklarınızı yapın
Alman basınından şok iddia! Trump'tan ültimatom: Hazırlıklarınızı yapın
Galatasarayda Okan Burukun isyanı Nevzat Dindar: Kemerburgazda köstebek var
Galatasaray'da Okan Buruk'un isyanı! Nevzat Dindar: Kemerburgaz'da köstebek var
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
İnfaz emri aile meclisinden Töre cinayetinde kan donduran detaylar: 3 çocuğunun babası amca çıktı
İnfaz emri aile meclisinden! Töre cinayetinde kan donduran detaylar: 3 çocuğunun babası amca çıktı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirTürkiye'nin barışa katkısında bilinmeyenler...
Tunca Bengin
Tunca BenginKim deli kim değil?
Melih Aşık
Melih AşıkDÜNYA KURTULDU
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalÇin ve Rusya hâlâ hayatta mı?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluSimge Sağın’ı yeni aşkı yaktı!
Eren Aka
Eren AkaUçak doluysa güç sende
Çağdaş Ertuna
Çağdaş Ertuna“Ne olursa olsun, zafer ilan et”
Osman Gençer
Osman GençerSosyal medyaya yasak doğrudur
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerKitapla Yaşamın Kesiştiği Mekânlar Olarak Kütüphanelerimiz
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten açıklamalar
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
Harita saprasarı Listede 43 il var Türkiyeye Nisan süprizi
Harita saprasarı! Listede 43 il var! Türkiye'ye Nisan süprizi
RTÜKten 3 televizyon kanalı ve 1 radyoya ceza
RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 1 radyoya ceza
AK Parti MKYK Toplantısı başladı
AK Parti MKYK Toplantısı başladı