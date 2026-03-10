SPK'dan dolandırıcılık açıklaması

SPK'dan telefon dolandırıcılığına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda şunlar kaydedildi:

"Son günlerde kendisini SPK yöneticisi veya çalışanlarının yakını olarak tanıtıp ya da kurul başkanımızın, yöneticilerimizin ve personelimizin adını kullanıp vatandaşlardan ve şirketlerden çeşitli gerekçelerle para veya bağış talep edildiğine ilişkin bilgiler edinilmiştir. Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tür girişimlere kesinlikle itibar edilmemesi önemle rica olunur. Bu tür yöntemlerle mağdur edilen kişiler, yetkili mercilere suç duyurusunda bulunabilir ve uğradıkları zararların tazmini konusunda yasal haklarını kullanabilirler."