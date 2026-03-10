Canlı Borsa
SPK'dan dolandırıcılık açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki girişimlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

10.03.2026
SPK'dan telefon dolandırıcılığına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda şunlar kaydedildi:

"Son günlerde kendisini SPK yöneticisi veya çalışanlarının yakını olarak tanıtıp ya da kurul başkanımızın, yöneticilerimizin ve personelimizin adını kullanıp vatandaşlardan ve şirketlerden çeşitli gerekçelerle para veya bağış talep edildiğine ilişkin bilgiler edinilmiştir. Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tür girişimlere kesinlikle itibar edilmemesi önemle rica olunur. Bu tür yöntemlerle mağdur edilen kişiler, yetkili mercilere suç duyurusunda bulunabilir ve uğradıkları zararların tazmini konusunda yasal haklarını kullanabilirler."

