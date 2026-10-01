SPK’dan fahiş kazançlar için yeni adım: İade hesapları açıldı!

Sermaye Piyasası Kurulu, yatırım fonları ve borsada işlem gören şirketlerin paylarından elde edilen fahiş kazançların isteğe bağlı iadesine ilişkin açıklama yaptı. Kurulun 1 Ekim 2026 tarihli duyurusunda, kazançlarını kendi isteğiyle geri vermek isteyenlerin taleplerini karşılamak amacıyla Birleşik Fon Bankası nezdinde yeni hesaplar açıldığı bildirildi.

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Açıklamaya göre, tasfiye kapsamına alınan yatırım fonları için ayrı ayrı “İsteğe Bağlı İade Hesapları” oluşturuldu. Borsada işlem gören ortaklıkların paylarına ilişkin işlemlerden elde edilen fahiş kârların geri ödenmesi için ise “Genel Hisse İade Hesabı” açıldı. Her iki hesap türü de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) adına oluşturuldu.

TASFİYE ÖNCESİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARI KAPSIYOR

SPK’nın duyurusunda, yatırım fonlarına yönelik iade hesaplarının kapsamı da açıklandı. Buna göre uygulama, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tasfiyeye alınan fonlarda, tasfiye kararından önce gerçekleştirdiği katılma payı satışları sonucunda fahiş kazanç elde edenleri kapsıyor.

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Bu kazançlarını kendi isteğiyle ilgili fona geri vermek isteyenler, açılan hesaplar üzerinden iade yapabilecek. Hesapların oluşturulma amacı, gönüllü olarak kazanç iadesinde bulunmak isteyenlerin taleplerinin karşılanması olarak belirtildi.

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HER FON İÇİN AYRI HESAP OLUŞTURULDU

İade sürecinde her yatırım fonu için ayrı bir hesap açıldı. Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına oluşturulan bu hesaplar, ilgili fonlara yapılacak gönüllü ödemelerin ayrı ayrı toplanmasını sağlayacak.

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Böylece bir fonun katılma payı satışlarından elde edilen fahiş kazancın iadesi, doğrudan o fon için açılan hesap üzerinden gerçekleştirilecek. SPK’nın açıklamasında, fonlar adına yatırılan tutarların hangi amaçla kullanılacağı ve nereye aktarılacağı da ayrıntılandırıldı.

İADE EDİLEN PARA BAŞKA FONA AKTARILAMAYACAK

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Duyurunun öne çıkan başlıklarından biri, hesaplarda toplanacak paranın kullanımına ilişkin sınır oldu. İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar, yalnızca ilgili yatırım fonunun tasfiye malvarlığına dâhil edilecek.

Bu paralar başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak. Dolayısıyla bir fon için yapılan gönüllü iade, başka bir fonun tasfiye sürecinde kullanılamayacak; ödeme, ilgili fonun malvarlığı içinde değerlendirilecek.

TOPLANAN TUTARLAR PAY SAHİPLERİNE YAPILACAK ÖDEMELERDE KULLANILACAK

İade hesaplarında biriken tutarlar, tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılacak. SPK, bu amaçla paraların tasfiye işlemleriyle görevlendirilen bankalara aktarılacağını bildirdi.

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Açıklamada söz konusu bankalar, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. olarak sıralandı. Gönüllü iadelerle ilgili fonun tasfiye malvarlığına eklenen tutarlar, bu bankalara aktarılmasının ardından katılma payı sahiplerine yönelik ödemelerde değerlendirilecek.

BORSA KAZANÇLARI İÇİN DE İADE HESABI AÇILDI

SPK’nın duyurusu, tasfiye edilen yatırım fonlarının yanı sıra borsada gerçekleştirilen işlemleri de kapsıyor. Borsada işlem gören ortaklıkların paylarının alım satımı ve benzeri işlemler nedeniyle elde ettikleri fahiş kârları geri ödemek isteyenler için ayrı bir hesap oluşturuldu.

Bu taleplerin karşılanması amacıyla açılan “Genel Hisse İade Hesabı” da Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına tanımlandı. Böylece yatırım fonlarına ilişkin gönüllü iadeler için fon bazında hesaplar oluşturulurken, hisse işlemlerinden elde edilen fahiş kârların iadesi için genel bir hesap açılmış oldu.





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İşte paraların iade edileceği hesaplar