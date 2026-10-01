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SPK’dan fahiş kazançlar için yeni adım: İade hesapları açıldı!

01.10.2026 - 09:55 | Son Güncellenme:

#SPK#Yatırım Fonu#Borsa İşlemleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarından ve borsa işlemlerinden elde edilen fahiş kazançlarını gönüllü olarak geri vermek isteyenler için iade hesapları açıldığını duyurdu. TMSF adına oluşturulan hesaplarda toplanan fon iadeleri, ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılacak.

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Sermaye Piyasası Kurulu, yatırım fonları ve borsada işlem gören şirketlerin paylarından elde edilen fahiş kazançların isteğe bağlı iadesine ilişkin açıklama yaptı. Kurulun 1 Ekim 2026 tarihli duyurusunda, kazançlarını kendi isteğiyle geri vermek isteyenlerin taleplerini karşılamak amacıyla Birleşik Fon Bankası nezdinde yeni hesaplar açıldığı bildirildi.

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Açıklamaya göre, tasfiye kapsamına alınan yatırım fonları için ayrı ayrı “İsteğe Bağlı İade Hesapları” oluşturuldu. Borsada işlem gören ortaklıkların paylarına ilişkin işlemlerden elde edilen fahiş kârların geri ödenmesi için ise “Genel Hisse İade Hesabı” açıldı. Her iki hesap türü de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) adına oluşturuldu.

TASFİYE ÖNCESİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARI KAPSIYOR

SPK’nın duyurusunda, yatırım fonlarına yönelik iade hesaplarının kapsamı da açıklandı. Buna göre uygulama, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tasfiyeye alınan fonlarda, tasfiye kararından önce gerçekleştirdiği katılma payı satışları sonucunda fahiş kazanç elde edenleri kapsıyor.

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Bu kazançlarını kendi isteğiyle ilgili fona geri vermek isteyenler, açılan hesaplar üzerinden iade yapabilecek. Hesapların oluşturulma amacı, gönüllü olarak kazanç iadesinde bulunmak isteyenlerin taleplerinin karşılanması olarak belirtildi.

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HER FON İÇİN AYRI HESAP OLUŞTURULDU

İade sürecinde her yatırım fonu için ayrı bir hesap açıldı. Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına oluşturulan bu hesaplar, ilgili fonlara yapılacak gönüllü ödemelerin ayrı ayrı toplanmasını sağlayacak.

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Böylece bir fonun katılma payı satışlarından elde edilen fahiş kazancın iadesi, doğrudan o fon için açılan hesap üzerinden gerçekleştirilecek. SPK’nın açıklamasında, fonlar adına yatırılan tutarların hangi amaçla kullanılacağı ve nereye aktarılacağı da ayrıntılandırıldı.

İADE EDİLEN PARA BAŞKA FONA AKTARILAMAYACAK

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Duyurunun öne çıkan başlıklarından biri, hesaplarda toplanacak paranın kullanımına ilişkin sınır oldu. İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar, yalnızca ilgili yatırım fonunun tasfiye malvarlığına dâhil edilecek.

Bu paralar başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak. Dolayısıyla bir fon için yapılan gönüllü iade, başka bir fonun tasfiye sürecinde kullanılamayacak; ödeme, ilgili fonun malvarlığı içinde değerlendirilecek.

TOPLANAN TUTARLAR PAY SAHİPLERİNE YAPILACAK ÖDEMELERDE KULLANILACAK

İade hesaplarında biriken tutarlar, tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılacak. SPK, bu amaçla paraların tasfiye işlemleriyle görevlendirilen bankalara aktarılacağını bildirdi.

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Açıklamada söz konusu bankalar, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. olarak sıralandı. Gönüllü iadelerle ilgili fonun tasfiye malvarlığına eklenen tutarlar, bu bankalara aktarılmasının ardından katılma payı sahiplerine yönelik ödemelerde değerlendirilecek.

BORSA KAZANÇLARI İÇİN DE İADE HESABI AÇILDI

SPK’nın duyurusu, tasfiye edilen yatırım fonlarının yanı sıra borsada gerçekleştirilen işlemleri de kapsıyor. Borsada işlem gören ortaklıkların paylarının alım satımı ve benzeri işlemler nedeniyle elde ettikleri fahiş kârları geri ödemek isteyenler için ayrı bir hesap oluşturuldu.

Bu taleplerin karşılanması amacıyla açılan “Genel Hisse İade Hesabı” da Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına tanımlandı. Böylece yatırım fonlarına ilişkin gönüllü iadeler için fon bazında hesaplar oluşturulurken, hisse işlemlerinden elde edilen fahiş kârların iadesi için genel bir hesap açılmış oldu.

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İşte paraların iade edileceği hesaplar

KodFonKurucuIBAN
BHNA1 Capital Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.TR670002900000000791270218
BYZA1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.TR400002900000000791270219
CBDA1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.TR130002900000000791270220
CAHA1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.TR830002900000000791270221
CHYA1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.TR560002900000000791270222
AJ1A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.TR290002900000000791270223
PABA1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) FonuA1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.TR020002900000000791270224
P1AA1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest FonA1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.TR720002900000000791270225
SEHA1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.TR450002900000000791270226
LGOAtlas Portföy Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.TR180002900000000791270227
BSHAtlas Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.TR880002900000000791270228
AP5Atlas Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.TR610002900000000791270229
BACAtlas Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.TR340002900000000791270230
AP4Atlas Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.TR070002900000000791270231
ABGAtlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) FonAtlas Portföy Yönetimi A.Ş.TR770002900000000791270232
LAIAtlas Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.TR500002900000000791270233
KHDAtlas Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.TR230002900000000791270234
BTJAtlas Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.TR930002900000000791270235
KLHAtlas Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.TR660002900000000791270236
PPTAtlas Portföy Para Piyasası (TL) FonuAtlas Portföy Yönetimi A.Ş.TR390002900000000791270237
PSEAtlas Portföy Para Piyasası Serbest FonAtlas Portföy Yönetimi A.Ş.TR120002900000000791270238
SNYAtlas Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.TR820002900000000791270239
DFIAtlas Portföy Serbest FonAtlas Portföy Yönetimi A.Ş.TR550002900000000791270240
GCDAtlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.TR280002900000000791270241
UHSAtlas Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.TR980002900000000791270242
BLABulls Portföy Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.TR710002900000000791270243
BOSBulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.TR440002900000000791270244
BBOBulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.TR170002900000000791270245
BP5Bulls Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.TR870002900000000791270246
BOHBulls Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.TR600002900000000791270247
BI5Bulls Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.TR330002900000000791270248
BBNBulls Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.TR060002900000000791270249
BDOBulls Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.TR760002900000000791270250
IHYBulls Portföy GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.TR490002900000000791270251
BIKBulls Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.TR220002900000000791270252
BMUBulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.TR920002900000000791270253
BPZBulls Portföy Para Piyasası (TL) FonuBulls Portföy Yönetimi A.Ş.TR650002900000000791270254
BSNBulls Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.TR380002900000000791270255
BUCBulls Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.TR110002900000000791270256
YLZBulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.TR810002900000000791270257
HLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR540002900000000791270258
HEHHedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR270002900000000791270259
HATHedef Portföy Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR970002900000000791270260
HKMHedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR700002900000000791270261
HIMHedef Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR430002900000000791270262
HPLHedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR160002900000000791270263
HDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR860002900000000791270264
HBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR590002900000000791270265
HDAHedef Portföy Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR320002900000000791270266
HVAHedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR050002900000000791270267
HMKHedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR750002900000000791270268
HGHHedef Portföy Güneş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR480002900000000791270269
HGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR210002900000000791270270
HPIHedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR910002900000000791270271
HFIHedef Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR640002900000000791270272
HPPHedef Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonHedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR370002900000000791270273
HINHedef Portföy İnci Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR100002900000000791270274
HKPHedef Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR800002900000000791270275
KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest FonHedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR530002900000000791270276
HPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR260002900000000791270277
HMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR960002900000000791270278
FNTHedef Portföy Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR690002900000000791270279
NFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR420002900000000791270280
HYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) FonuHedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR150002900000000791270281
HPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım FonuHedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR850002900000000791270282
HKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest FonHedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR580002900000000791270283
HVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR310002900000000791270284
HVCHedef Portföy Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR040002900000000791270285
DUHHedef Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR740002900000000791270286
HDKHedef Portföy Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR470002900000000791270287
HPZHedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun)Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.TR200002900000000791270288
AP6Pardus Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR900002900000000791270289
PAOPardus Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR630002900000000791270290
BSTPardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR360002900000000791270291
PHYPardus Portföy Batı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR090002900000000791270292
BRTPardus Portföy Bereket Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR790002900000000791270293
BHHPardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR520002900000000791270294
PBYPardus Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR250002900000000791270295
BSEPardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR950002900000000791270296
BDIPardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR680002900000000791270297
AC7Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR410002900000000791270298
PCHPardus Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR140002900000000791270299
PDHPardus Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR840002900000000791270300
DHIPardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR570002900000000791270301
DRHPardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR300002900000000791270302
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR030002900000000791270303
KHAPardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR730002900000000791270304
AC8Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR460002900000000791270305
IAUPardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR190002900000000791270306
AC5Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR890002900000000791270307
KRHPardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR620002900000000791270308
PKUPardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR350002900000000791270309
PMHPardus Portföy Marmara Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR080002900000000791270310
PMPPardus Portföy Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR780002900000000791270311
MGEPardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR510002900000000791270312
POFPardus Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR240002900000000791270313
POSPardus Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR940002900000000791270314
POBPardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR670002900000000791270315
PO9Pardus Portföy Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR400002900000000791270316
PPOPardus Portföy Ondördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR130002900000000791270317
POIPardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR830002900000000791270318
PO8Pardus Portföy Onsekizinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR560002900000000791270319
OHIPardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR290002900000000791270320
POUPardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR020002900000000791270321
PO7Pardus Portföy Onyedinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR720002900000000791270322
AC4Pardus Portföy Para Piyasası (TL) FonPardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR450002900000000791270323
PSTPardus Portföy Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR180002900000000791270324
PSRPardus Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR880002900000000791270325
SHIPardus Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR610002900000000791270326
CSHPardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR340002900000000791270327
PYDPardus Portföy Yirmibirinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR070002900000000791270328
PYIPardus Portföy Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR770002900000000791270329
PYRPardus Portföy Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.TR500002900000000791270330
PHBPusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.TR230002900000000791270331
PBHPusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.TR930002900000000791270332
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.TR660002900000000791270333
PDCPusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.TR390002900000000791270334
PGHPusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.TR120002900000000791270335
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.TR820002900000000791270336
PKDPusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.TR550002900000000791270337
PNUPusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuPusula Portföy Yönetimi A.Ş.TR280002900000000791270338
PKZPusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.TR980002900000000791270339
PRYPusula Portföy Para Piyasası (TL) FonuPusula Portföy Yönetimi A.Ş.TR710002900000000791270340
PKMPusula Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuPusula Portföy Yönetimi A.Ş.TR440002900000000791270341
PCSPusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.TR170002900000000791270342
TLYTera Portföy Birinci Serbest FonTera Portföy Yönetimi A.Ş.TR870002900000000791270343
DOHTera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Tera Portföy Yönetimi A.Ş.TR600002900000000791270344
THFTera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)Tera Portföy Yönetimi A.Ş.TR330002900000000791270345
TP2Tera Portföy Para Piyasası (TL) FonuTera Portföy Yönetimi A.Ş.TR060002900000000791270346
TLVTera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuTera Portföy Yönetimi A.Ş.TR760002900000000791270347
T3BTera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun)Tera Portföy Yönetimi A.Ş.TR490002900000000791270348
Genel Hisse İade HesabıTR220002900000000791270349
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