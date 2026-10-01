SPK’dan fahiş kazançlar için yeni adım: İade hesapları açıldı!

01.10.2026 - 09:55 | Son Güncellenme:
milliyet.com.tr
Sermaye Piyasası Kurulu, yatırım fonları ve borsada işlem gören şirketlerin paylarından elde edilen fahiş kazançların isteğe bağlı iadesine ilişkin açıklama yaptı. Kurulun 1 Ekim 2026 tarihli duyurusunda, kazançlarını kendi isteğiyle geri vermek isteyenlerin taleplerini karşılamak amacıyla Birleşik Fon Bankası nezdinde yeni hesaplar açıldığı bildirildi.
Açıklamaya göre, tasfiye kapsamına alınan yatırım fonları için ayrı ayrı “İsteğe Bağlı İade Hesapları” oluşturuldu. Borsada işlem gören ortaklıkların paylarına ilişkin işlemlerden elde edilen fahiş kârların geri ödenmesi için ise “Genel Hisse İade Hesabı” açıldı. Her iki hesap türü de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) adına oluşturuldu.
TASFİYE ÖNCESİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARI KAPSIYOR
SPK’nın duyurusunda, yatırım fonlarına yönelik iade hesaplarının kapsamı da açıklandı. Buna göre uygulama, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tasfiyeye alınan fonlarda, tasfiye kararından önce gerçekleştirdiği katılma payı satışları sonucunda fahiş kazanç elde edenleri kapsıyor.
Bu kazançlarını kendi isteğiyle ilgili fona geri vermek isteyenler, açılan hesaplar üzerinden iade yapabilecek. Hesapların oluşturulma amacı, gönüllü olarak kazanç iadesinde bulunmak isteyenlerin taleplerinin karşılanması olarak belirtildi.
HER FON İÇİN AYRI HESAP OLUŞTURULDU
İade sürecinde her yatırım fonu için ayrı bir hesap açıldı. Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına oluşturulan bu hesaplar, ilgili fonlara yapılacak gönüllü ödemelerin ayrı ayrı toplanmasını sağlayacak.
Böylece bir fonun katılma payı satışlarından elde edilen fahiş kazancın iadesi, doğrudan o fon için açılan hesap üzerinden gerçekleştirilecek. SPK’nın açıklamasında, fonlar adına yatırılan tutarların hangi amaçla kullanılacağı ve nereye aktarılacağı da ayrıntılandırıldı.
İADE EDİLEN PARA BAŞKA FONA AKTARILAMAYACAK
Duyurunun öne çıkan başlıklarından biri, hesaplarda toplanacak paranın kullanımına ilişkin sınır oldu. İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar, yalnızca ilgili yatırım fonunun tasfiye malvarlığına dâhil edilecek.
Bu paralar başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak. Dolayısıyla bir fon için yapılan gönüllü iade, başka bir fonun tasfiye sürecinde kullanılamayacak; ödeme, ilgili fonun malvarlığı içinde değerlendirilecek.
TOPLANAN TUTARLAR PAY SAHİPLERİNE YAPILACAK ÖDEMELERDE KULLANILACAK
İade hesaplarında biriken tutarlar, tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılacak. SPK, bu amaçla paraların tasfiye işlemleriyle görevlendirilen bankalara aktarılacağını bildirdi.
Açıklamada söz konusu bankalar, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. olarak sıralandı. Gönüllü iadelerle ilgili fonun tasfiye malvarlığına eklenen tutarlar, bu bankalara aktarılmasının ardından katılma payı sahiplerine yönelik ödemelerde değerlendirilecek.
BORSA KAZANÇLARI İÇİN DE İADE HESABI AÇILDI
SPK’nın duyurusu, tasfiye edilen yatırım fonlarının yanı sıra borsada gerçekleştirilen işlemleri de kapsıyor. Borsada işlem gören ortaklıkların paylarının alım satımı ve benzeri işlemler nedeniyle elde ettikleri fahiş kârları geri ödemek isteyenler için ayrı bir hesap oluşturuldu.
Bu taleplerin karşılanması amacıyla açılan “Genel Hisse İade Hesabı” da Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına tanımlandı. Böylece yatırım fonlarına ilişkin gönüllü iadeler için fon bazında hesaplar oluşturulurken, hisse işlemlerinden elde edilen fahiş kârların iadesi için genel bir hesap açılmış oldu.
İşte paraların iade edileceği hesaplar
|Kod
|Fon
|Kurucu
|IBAN
|BHN
|A1 Capital Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR670002900000000791270218
|BYZ
|A1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR400002900000000791270219
|CBD
|A1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR130002900000000791270220
|CAH
|A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR830002900000000791270221
|CHY
|A1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR560002900000000791270222
|AJ1
|A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR290002900000000791270223
|PAB
|A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
|A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR020002900000000791270224
|P1A
|A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon
|A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR720002900000000791270225
|SEH
|A1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR450002900000000791270226
|LGO
|Atlas Portföy Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR180002900000000791270227
|BSH
|Atlas Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR880002900000000791270228
|AP5
|Atlas Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR610002900000000791270229
|BAC
|Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR340002900000000791270230
|AP4
|Atlas Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR070002900000000791270231
|ABG
|Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon
|Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR770002900000000791270232
|LAI
|Atlas Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR500002900000000791270233
|KHD
|Atlas Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR230002900000000791270234
|BTJ
|Atlas Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR930002900000000791270235
|KLH
|Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR660002900000000791270236
|PPT
|Atlas Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
|Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR390002900000000791270237
|PSE
|Atlas Portföy Para Piyasası Serbest Fon
|Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR120002900000000791270238
|SNY
|Atlas Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR820002900000000791270239
|DFI
|Atlas Portföy Serbest Fon
|Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR550002900000000791270240
|GCD
|Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR280002900000000791270241
|UHS
|Atlas Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR980002900000000791270242
|BLA
|Bulls Portföy Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR710002900000000791270243
|BOS
|Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR440002900000000791270244
|BBO
|Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR170002900000000791270245
|BP5
|Bulls Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR870002900000000791270246
|BOH
|Bulls Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR600002900000000791270247
|BI5
|Bulls Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR330002900000000791270248
|BBN
|Bulls Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR060002900000000791270249
|BDO
|Bulls Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR760002900000000791270250
|IHY
|Bulls Portföy GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR490002900000000791270251
|BIK
|Bulls Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR220002900000000791270252
|BMU
|Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR920002900000000791270253
|BPZ
|Bulls Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
|Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR650002900000000791270254
|BSN
|Bulls Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR380002900000000791270255
|BUC
|Bulls Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR110002900000000791270256
|YLZ
|Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR810002900000000791270257
|HLR
|Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR540002900000000791270258
|HEH
|Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR270002900000000791270259
|HAT
|Hedef Portföy Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR970002900000000791270260
|HKM
|Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR700002900000000791270261
|HIM
|Hedef Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR430002900000000791270262
|HPL
|Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR160002900000000791270263
|HDH
|Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR860002900000000791270264
|HBV
|Hedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR590002900000000791270265
|HDA
|Hedef Portföy Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR320002900000000791270266
|HVA
|Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR050002900000000791270267
|HMK
|Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR750002900000000791270268
|HGH
|Hedef Portföy Güneş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR480002900000000791270269
|HGJ
|Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR210002900000000791270270
|HPI
|Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR910002900000000791270271
|HFI
|Hedef Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR640002900000000791270272
|HPP
|Hedef Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR370002900000000791270273
|HIN
|Hedef Portföy İnci Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR100002900000000791270274
|HKP
|Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR800002900000000791270275
|KSA
|Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR530002900000000791270276
|HPF
|Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR260002900000000791270277
|HMV
|Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR960002900000000791270278
|FNT
|Hedef Portföy Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR690002900000000791270279
|NFK
|Hedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR420002900000000791270280
|HYV
|Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR150002900000000791270281
|HPH
|Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR850002900000000791270282
|HKJ
|Hedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR580002900000000791270283
|HVB
|Hedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR310002900000000791270284
|HVC
|Hedef Portföy Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR040002900000000791270285
|DUH
|Hedef Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR740002900000000791270286
|HDK
|Hedef Portföy Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR470002900000000791270287
|HPZ
|Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun)
|Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR200002900000000791270288
|AP6
|Pardus Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR900002900000000791270289
|PAO
|Pardus Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR630002900000000791270290
|BST
|Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR360002900000000791270291
|PHY
|Pardus Portföy Batı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR090002900000000791270292
|BRT
|Pardus Portföy Bereket Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR790002900000000791270293
|BHH
|Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR520002900000000791270294
|PBY
|Pardus Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR250002900000000791270295
|BSE
|Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR950002900000000791270296
|BDI
|Pardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR680002900000000791270297
|AC7
|Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR410002900000000791270298
|PCH
|Pardus Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR140002900000000791270299
|PDH
|Pardus Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR840002900000000791270300
|DHI
|Pardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR570002900000000791270301
|DRH
|Pardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR300002900000000791270302
|PGE
|Pardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR030002900000000791270303
|KHA
|Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR730002900000000791270304
|AC8
|Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR460002900000000791270305
|IAU
|Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR190002900000000791270306
|AC5
|Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR890002900000000791270307
|KRH
|Pardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR620002900000000791270308
|PKU
|Pardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR350002900000000791270309
|PMH
|Pardus Portföy Marmara Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR080002900000000791270310
|PMP
|Pardus Portföy Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR780002900000000791270311
|MGE
|Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR510002900000000791270312
|POF
|Pardus Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR240002900000000791270313
|POS
|Pardus Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR940002900000000791270314
|POB
|Pardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR670002900000000791270315
|PO9
|Pardus Portföy Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR400002900000000791270316
|PPO
|Pardus Portföy Ondördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR130002900000000791270317
|POI
|Pardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR830002900000000791270318
|PO8
|Pardus Portföy Onsekizinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR560002900000000791270319
|OHI
|Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR290002900000000791270320
|POU
|Pardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR020002900000000791270321
|PO7
|Pardus Portföy Onyedinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR720002900000000791270322
|AC4
|Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR450002900000000791270323
|PST
|Pardus Portföy Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR180002900000000791270324
|PSR
|Pardus Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR880002900000000791270325
|SHI
|Pardus Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR610002900000000791270326
|CSH
|Pardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR340002900000000791270327
|PYD
|Pardus Portföy Yirmibirinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR070002900000000791270328
|PYI
|Pardus Portföy Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR770002900000000791270329
|PYR
|Pardus Portföy Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR500002900000000791270330
|PHB
|Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR230002900000000791270331
|PBH
|Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR930002900000000791270332
|PDG
|Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR660002900000000791270333
|PDC
|Pusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR390002900000000791270334
|PGH
|Pusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR120002900000000791270335
|PHN
|Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR820002900000000791270336
|PKD
|Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR550002900000000791270337
|PNU
|Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu
|Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR280002900000000791270338
|PKZ
|Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR980002900000000791270339
|PRY
|Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
|Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR710002900000000791270340
|PKM
|Pusula Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
|Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR440002900000000791270341
|PCS
|Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR170002900000000791270342
|TLY
|Tera Portföy Birinci Serbest Fon
|Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR870002900000000791270343
|DOH
|Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR600002900000000791270344
|THF
|Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR330002900000000791270345
|TP2
|Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
|Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR060002900000000791270346
|TLV
|Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
|Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR760002900000000791270347
|T3B
|Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun)
|Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
|TR490002900000000791270348
|Genel Hisse İade Hesabı
|TR220002900000000791270349