SPK'dan fonlarla ilgili yeni karar! Tasfiye süresi 6 aya çıktı

SPK'den yapılan yazılı açıklamada, "Kurul Karar Organı’nın 20.09.2026 tarih ve 59/1710 sayılı kararı ile, 17.09.2026 tarih ve 57/1708 sayılı Kurul kararı uyarınca 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarından, sadece (A/8) numaralı maddesinde yer alan 3 aylık süre, 6 ay olarak değiştirilmiş olup, maddedeki diğer hükümler aynen geçerliliğini korumaktadır. Söz konusu düzenleme, tasfiye konusu fonların portföy yapıları ile piyasa koşulları dikkate alınarak, mümkün olduğunca uygun koşullarda satılabilmesine imkan sağlamak amacıyla yapılmıştır. 6 aylık süre, tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına gelmemekte olup, koşullara bağlı olarak daha erken sürede tamamlanabilir. Bunun dışında, 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Cem Kılıç cem.kilic@milliyet.com.tr OVP’de hedef refah ve istihdamda artış Haberi Görüntüle