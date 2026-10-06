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SPK'dan medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama

06.10.2026 - 13:49 | Son Güncellenme:

#İdari Para Cezası#Sermaye Piyasası#Borsa İstanbul

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini bildirdi.

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SPKdan medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama

SPK, Borsa İstanbul tarafından soruşturmayı yürüten birimlere gönderilen raporda şüpheli fonlarla ilgili olarak 2025 yılından bu yana tam 130 kez uyarıda bulunulduğu, SPK'nin bunu dikkate almadığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

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Kurulun, Borsa İstanbul tarafından gelen tüm bildirimleri titizlikle değerlendirdiği ve gerekli denetim ve gözetim işlemlerini yerine getirdiği belirtilen açıklamada, "Kurulumuz gözetim ve denetim çalışmalarında Borsa İstanbul tarafından elektronik posta yoluyla iletilen bilgi notlarını dahi dikkate almakta ve ilgililer hakkında gerekli yaptırımları uygulamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, habere konu fonlara ilişkin bilgi notları sayısının gerçeği yansıtmadığı kaydedilerek, geçen yıl ve bu yılın 9 ayında uygulanan idari para cezası tutarı ve yapılan suç duyurularına ilişkin, şu bilgilere yer verildi:

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"Kurulumuz, denetimleri neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2025 yılında toplam 2 milyar 741 milyon lira ve 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulamıştır. 2025 yılında 152 kişiye, 2026 yılı başından bu yana 174 kişiye suç duyurusunda bulunulmuştur. 2026 yılında yapılan suç duyurularının 96'sı fonlarla ilgili işlemler nedeniyledir."

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