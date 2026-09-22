Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSPK'dan pay geri alımlarında yeni karar: Üst sınır kaldırıldı
HaberlerUzmanpara

SPK'dan pay geri alımlarında yeni karar: Üst sınır kaldırıldı

22.09.2026 - 14:44 | Son Güncellenme:

#SPK#Pay Geri Alımı#Yeni Düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin pay geri alımlarında uygulanacak üst sınıra ilişkin yeni bir ilke kararı aldı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
SPKdan pay geri alımlarında yeni karar: Üst sınır kaldırıldı

Kurul Karar Organı'nın 22 Eylül 2026 tarihli ve 60/1711 sayılı kararıyla, daha önce belirlenen esaslar kapsamında gerçekleştirilecek pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınırın ikinci bir duyuruya kadar uygulanmamasına karar verildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

GERİ ALIM BEDELİNDEKİ SINIR UYGULANMAYACAK

Karara göre, Kurulun 19 Mart 2025 tarihli ve 16/531 sayılı i-SPK.22.9 İlke Kararı uyarınca gerçekleştirilecek pay geri alımlarında, Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınır uygulanmayacak.

Yeni düzenleme, SPK tarafından ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar geçerli olacak.

WhatsApp'ta yeni dolandırıcılık: Tanıdıktan gelen borç mesajlarına dikkat!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRWhatsApp'ta yeni dolandırıcılık: Tanıdıktan gelen borç mesajlarına dikkat!Haberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 14 kentte alarm verdi: Yaz havası bitti: İstanbul dahil sıcaklıklar 8 derece birden düşecek
Meteoroloji 14 kentte alarm verdi: Yaz havası bitti: İstanbul dahil sıcaklıklar 8 derece birden düşecek
Süper Lige geri dönüyor Gedson Fernandes için sürpriz transfer iddiası
Süper Lig'e geri dönüyor! Gedson Fernandes için sürpriz transfer iddiası
WhatsAppta yeni dolandırıcılık: Tanıdıktan gelen borç mesajlarına dikkat
WhatsApp'ta yeni dolandırıcılık: Tanıdıktan gelen borç mesajlarına dikkat!
Manisada okul önünde silahlı saldırı
Manisa'da okul önünde silahlı saldırı!
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkKİMLER FONLANDI?
Zafer Şahin
Zafer Şahin8 korumayla gezen foncu
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluOğuzhan Koç’un tartışılan üslubu
Eren Aka
Eren AkaBiz gidiyorduk şimdi onlar gelecek!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaFotoğrafın peşinde İstanbul’da şehir turu
İlgili Haberler
Bodrum merkezli 5 ilde suç örgütüne operasyon Aralarında örgüt elebaşı da var: 12 gözaltı
Bodrum merkezli 5 ilde suç örgütüne operasyon! Aralarında örgüt elebaşı da var: 12 gözaltı
Manisada okul önünde saldırı Erdoğan: Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır
Manisa'da okul önünde saldırı! Erdoğan: Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden duyurdu: Filistinin sesi olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden duyurdu: Filistin'in sesi olacağız
Kurtlar Vadisinin Ömer Babası Emin Olcaydan ifade sonrası ilk açıklama: Savcılarımıza çok iş düşüyor
Kurtlar Vadisi'nin "Ömer Baba"sı Emin Olcay'dan ifade sonrası ilk açıklama: Savcılarımıza çok iş düşüyor