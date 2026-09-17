SPK'nın 130 fonu tasfiye kararı sonrası yatırımcıları ne bekliyor? 'Paralar yanacak mı?' sorusuna kritik cevap

Milliyet.com.tr/ Özel Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketinin (PYŞ) Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi.

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Ekonomist Muhammet Bayram, SPK'nın attığı adımların temel amacının küçük yatırımcıyı korumak ve piyasa bozucu işlemlerin önüne geçmek olduğunu belirtti. Tasfiye edilen fonlarda yatırımcıların hak kaybı yaşamayacağını ifade eden Bayram, sürecin finansal piyasalardaki düzenlemeler çerçevesinde yürütüleceğini söyledi.

SPK DÜZENLEMELERİ PİYASAYI NASIL ETKİLEDİ?

SPK tarafından alınan tedbirlerin ardından borsada kısa süreli sert satış hareketleri yaşandığını belirten Muhammet Bayram, bu hareketin yalnızca düzenlemelerden kaynaklanmadığını söyledi.

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Bayram, küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkili olduğunu belirterken, Fed'in faiz kararının ve piyasalardaki genel risk algısının satış baskısını artırdığını ifade etti.

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Alınan önlemlerin piyasanın likidite ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğunu aktaran Bayram, "Bu düzenlemelerin tamamı küçük yatırımcıyı korumak ve piyasa bozucu eylemlerin önüne geçmek amacıyla yapıldı" değerlendirmesinde bulundu.

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Bayram, haftalık repo ihalelerinde artışa gidilmesi ve bankaların kendi aralarındaki borçlanma imkanlarının genişletilmesinin piyasadaki likidite sıkışıklığını azaltmaya yönelik adımlar olduğunu söyledi.

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SPK NEDEN YAKLAŞIK 130 FONLA İLGİLİ İŞLEM YAPTI?

SPK'nın çok sayıda fonla ilgili inceleme ve düzenleme sürecine girmesinin yeni bir uygulama olmadığını belirten Bayram, bunun piyasanın daha sağlıklı işlemesi için atılan adımlardan biri olduğunu söyledi.

Fonların sahip olduğu hisselerdeki ağırlıkların sınırlandırılmasının önemli olduğunu belirten Bayram, özellikle fonların piyasadaki fiyat hareketleri üzerindeki etkisinin azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.

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Bayram, daha önce fonların belirli oranlara kadar hisse sahibi olmasının mümkün olduğunu ancak yapılan düzenlemelerle bu oranın düşürüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Bu düzenlemelerle piyasada 'tahtacı' olarak ifade edilen ve bazı fonlar ya da aracı kurumlarla bağlantılı hareket eden yapıların hisselerde aşırı yükseliş veya düşüş oluşturmasının önüne geçilmek istendi."

TASFİYE EDİLEN FONLARDA YATIRIMCININ PARASINI NE BEKLİYOR?

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Yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında tasfiye edilen fonlardaki paraların akıbeti geliyor. Muhammet Bayram, tasfiye kararının yatırımcının parasının kaybolacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Bayram, "Kapatılan ya da tasfiyesine karar verilen fonların varlıkları ilgili süreç içerisinde tasfiye edilecek. Yatırımcının herhangi bir hak kaybı olmadan bu değerler kendilerine ödenecek" dedi.

Fonların içerisinde bulunan varlıkların finansal değer taşıdığına dikkat çeken Bayram, sürecin şirket tasfiyelerine göre daha hızlı ilerleyebileceğini ifade etti.

"Normal şartlarda bir işletmenin tasfiyesi uzun yıllar sürebilir. Ancak fonlar parasal değer içeren yapılar olduğu için varlıkların satışı ve yatırımcıya dönüşü çok daha kısa sürede gerçekleşebilir."

YATIRIMCILARIN PARALARI YANACAK MI?

Tasfiye kararlarının ardından en büyük endişelerden biri de "Yatırılan para tamamen kaybedilir mi?" sorusu oldu. Bayram, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirterek yatırımcıların haklarının korunacağını söyledi.

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Fonlarda bulunan varlıkların tespit edileceğini ve ilgili süreç sonunda yatırımcılara hak ettikleri değer üzerinden ödeme yapılacağını ifade eden Bayram, yatırımcıların panikle hareket etmemesi gerektiğini vurguladı. Bayram, "Yatırımcıların burada sakin kalması, ani satış kararlarıyla zararına işlem yapmaması gerekiyor" dedi.

TASFİYE SÜRECİNDE YATIRIMCI NE YAPMALI?

Tasfiye sürecinde yatırımcıların SPK ve ilgili kuruluşlardan gelecek açıklamaları takip etmesi gerektiğini belirten Bayram, sürecin belirli bir takvim içerisinde ilerleyeceğini söyledi.

Fonların hangi değer üzerinden hesaplanacağı ve ödeme takviminin SPK tarafından açıklanacağını belirten Bayram, yatırımcıların resmi duyuruları takip etmesinin önemine dikkat çekti.

Bayram, "Tasfiye süreci kısa zamanda bir takvime bağlanacaktır. SPK ve ilgili kuruluşlar yatırımcının zarar görmemesi için gerekli çalışmaları yapacaktır" ifadelerini kullandı.

FONLARDA YATIRIMCILARIN HANGİ HAKLARI VAR?

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Tasfiye edilen fonlarda yatırımcıların temel hakkının, sahip oldukları payların karşılığını almak olduğunu belirten Bayram, yatırımcıların düzenlemeler kapsamında bu bedelleri tahsil etme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Fonların değerlerinin belirlenmesi, varlıkların satışı ve yatırımcılara ödeme yapılması sürecinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüleceğini ifade eden Bayram, yatırımcıların mağdur edilmemesi için gerekli kontrollerin yapılacağını kaydetti.

PİYASADAKİ DALGALANMALARDA YATIRIMCI NASIL HAREKET ETMELİ?

Borsadaki sert hareketlerin ardından yatırımcılara da çağrıda bulunan Bayram, özellikle küçük yatırımcıların kısa vadeli panik kararlarından kaçınması gerektiğini söyledi.

Piyasalarda dönem dönem sert hareketlerin yaşanabileceğini belirten Bayram, alınan düzenlemelerin uzun vadede piyasa güvenini artırmaya yönelik olduğunu ifade etti.

EKONOMİST BELGİN MAVİŞ SÜRECİN DETAYLARINI ANLATTI

Ekonomist Belgin Maviş Milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada tasfiye sürecinin detaylarını anlattı. Maviş, yaşanan sürecin bir hak kaybı değil, fonların belirlenen kurallar çerçevesinde tasfiye edilmesi olduğunu vurguladı. Yatırımcıların fonlardaki payları oranında haklarını alacağını belirten Maviş, sürecin Sermaye Piyasası Kurulu denetiminde ilerleyeceğini söyledi.

"BU BİR TASFİYE SÜRECİDİR, BİR HAK KAYBI SÜRECİ DEĞİLDİR"

SPK'nın aldığı kararların ardından piyasalarda kısa süreli hareketlilik yaşanırken, uzmanlar düzenlemelerin temel amacının piyasaların daha sağlıklı işlemesini sağlamak olduğunu belirtiyor.

Fonlarla ilgili alınan kararların yatırımcıların haklarını korumaya yönelik bir süreç olduğunu ifade eden Belgin Maviş, burada yaşanan durumun bir kapatma değil, mevzuata uygun şekilde yürütülen tasfiye süreci olduğuna dikkat çekti.

Maviş, "Bu bir tasfiye sürecidir, bir hak kaybı süreci değildir" ifadelerini kullanarak yatırımcıların endişe ettiği noktaya açıklık getirdi.

SPK'nın çok sayıda fonla ilgili işlem yapması sonrası yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri de tasfiye kararının nedeni oldu.

Fonların tasfiye sürecinin, sermaye piyasalarının işleyişi içerisinde alınan düzenleyici kararlarla yürütüldüğünü belirten Maviş, sürecin portföy yönetim şirketleri ve SPK kontrolünde ilerlediğini söyledi.

Tasfiye sürecinin temel amacının fon içerisindeki varlıkların belirlenerek yatırımcıların haklarının korunması olduğunu ifade eden Maviş, fonların mevcut yapısına göre farklı değerlendirmeler yapılacağını aktardı.

Fonlarda tasfiye sürecinin belirli aşamalardan oluştuğunu belirten Belgin Maviş, ilk adımın fonların alım satım işlemlerinin durdurulması olduğunu söyledi.

Maviş süreci şöyle anlattı: "Önce katılma payı alım satımı durdurulur. Yani bu fonların yeni alım satım yönünde işlem yapması engellenir. Daha sonrasında portföy nakde çevirme süreci başlar."

Bu aşamada fon içerisinde bulunan hisse senetleri ve diğer varlıkların piyasa koşulları içerisinde satıldığını belirten Maviş, işlemlerin portföy yöneticileri tarafından ve SPK denetiminde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tasfiye sürecindeki en büyük soru işaretlerinden biri de yatırımcıların yatırdığı parayı kaybedip kaybetmeyeceği oldu.

Belgin Maviş, fonların tasfiye edilmesinin yatırımcının parasının tamamen kaybolacağı anlamına gelmediğini söyledi.

"YATIRIMCILAR NAKİTLERİNİ ALIRLAR"

Maviş, "Hisse senedi fonları ve içindeki varlık çeşitlerine göre piyasa koşulları içerisinde fondaki payları oranında ve o andaki gerçekleşen fiyatlar üzerinden yatırımcılar nakitlerini alırlar" dedi.

Fon içerisindeki varlıkların satışı tamamlandıktan sonra yatırımcılara düşen payın hesaplanacağını belirten Maviş, burada bir hak kaybının söz konusu olmadığını vurguladı.

Tasfiye sürecinde yatırımcıların panik kararlarından kaçınması gerektiğini belirten uzmanlar, resmi açıklamaların takip edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Belgin Maviş, sürecin portföy yönetim şirketleri tarafından yürütüleceğini ve SPK'nın denetiminde ilerleyeceğini söyledi.

Satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından fonun net değerinin belirleneceğini aktaran Maviş, ardından yatırımcıların hesaplarına ödeme yapılacağını ifade etti.

Tasfiye edilen fonlarda yatırımcıların haklarının sahip oldukları fon türüne göre değişebileceğini belirten Maviş, her fonun içeriğinin farklı olduğunu söyledi.

Maviş, "Yatırımcının aldığı fonun çeşidine göre durum farklılık gösterir. Hisse senedi fonları olabilir, içinde emtia olabilir, karma fonlar söz konusu olabilir, para piyasası enstrümanları olabilir" dedi.

Fonun içeriğinde bulunan varlıkların değerinin belirlenmesinin ardından yatırımcıların sahip oldukları pay oranında ödeme alacağını belirten Maviş, sürecin son aşamasında fonların sicilden silineceğini ifade etti.

SÜREÇ NASIL OLACAK?

Tasfiye sürecinde önce fon varlıklarının nakde çevrileceğini belirten Maviş, ardından fondaki yükümlülüklerin hesaplanacağını söyledi.

Vergi ve benzeri yükümlülüklerin düşülmesinin ardından tasfiye değerinin ortaya çıkacağını belirten Maviş, şu aşamaları sıraladı:

Fonların alım satım işlemleri durdurulacak.

Portföydeki varlıklar piyasa koşullarında nakde çevrilecek.

Varsa vergi ve diğer yükümlülükler düşülecek.

Fonun net tasfiye değeri hesaplanacak.

Yatırımcıların payları Takasbank üzerinden hesaplarına aktarılacak.

Son aşamada fon sicilden silinecek.

Maviş, tasfiye sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yatırımcıların fon içerisindeki paylarına karşılık gelen tutarları alacağını belirterek, bunun bir hak kaybı değil, düzenlenmiş bir finansal süreç olduğunu söyledi.