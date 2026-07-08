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UzmanparaSSB: Savunma ve havacılık ihracatımızın yüzde 56’sını NATO ülkelerine gerçekleştirdik
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SSB: Savunma ve havacılık ihracatımızın yüzde 56’sını NATO ülkelerine gerçekleştirdik

08.07.2026 - 16:03 | Son Güncellenme:

#Savunma Sanayii#SSB#NATO Ülkeleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), son 12 ayda 11 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatının yaklaşık yüzde 56’sının NATO ülkelerine gerçekleştirildiğini ve kilogram başı ihracat değerinin Türkiye ortalamasının 40 katına ulaştığını bildirdi.

SSB: Savunma ve havacılık ihracatımızın yüzde 56’sını NATO ülkelerine gerçekleştirdik

SSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk savunma sanayisinin mevcut kapasitesi, yürütülen projeler ve uluslararası işbirliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

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Açıklamada, SSB'nin 4 bini aşkın firmadan oluşan savunma sanayisi ekosistemini ortak hedefler etrafında koordine ettiği belirtilerek, 1400’den fazla projenin eş zamanlı olarak yürütüldüğü kaydedildi. Ayrıca kurumun yürüttüğü savunma sanayisi diplomasisiyle milli kabiliyetlerin küresel işbirliklerine dönüştürüldüğüne değinildi.

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"MÜTTEFİKLERİMİZİN GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞIYIZ"

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Sektörün ihracat rakamlarındaki stratejik artışın vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son 12 ayda 11 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatımızın yaklaşık yüzde 56’sını NATO ülkelerine gerçekleştirdik. İHA’lardan jet eğitim uçaklarına, komuta kontrol merkezlerinden askeri yazılımlara, deniz ve kara platformlarından elektronik harp teknolojilerine kadar geniş bir kabiliyet alanında dost ve müttefiklerimizin güvenilir çözüm ortağıyız. Türkiye ortalamasının 40 katına ulaşan kilogram başı ihracat değerimiz, yüksek teknoloji üretiminde ulaştığımız seviyenin somut göstergesidir. Bu vizyonun ve güçlü iradenin sahibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz."

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