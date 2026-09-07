STM eylül ayındaki üç savunma sanayisi fuarında milli sistemlerini sergileyecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, STM ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda Türk mühendisliğinin rekabetçi gücünü dünya pazarlarına taşımayı sürdürüyor.

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STM, eylül ayındaki uluslararası fuar takvimi kapsamında, Polonya'da MSPO 2026, Güney Afrika'da Africa Aerospace and Defence (AAD) 2026 ve Azerbaycan'da ADEX 2026'ya katılacak.

Şirket, üç önemli savunma sanayi buluşmasında askeri deniz platformlarından taktik insansız hava araçlarına, otonom su altı sistemlerinden yeni nesil vurucu sistemlere uzanan milli teknolojilerini uluslararası askerî heyetlerle buluşturacak.

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STM'nin eylül ayındaki ilk durağı, 8-11 eylül tarihlerinde Polonya'nın Kielce kentinde düzenlenecek MSPO 2026 olacak. Avrupa'nın önde gelen savunma sanayi fuarlarından MSPO'da STM, Türkiye'nin bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye gerçekleştirdiği ilk askerî gemi ihracatı olan ve Portekiz Deniz Kuvvetleri için inşa ettiği Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi'nin yanı sıra, Türkiye'nin ilk millî fırkateyni İstif Sınıfı Fırkateyn'i, STM MPAC Hücumbot'u ve küçük boyutlu denizaltı STM500’ün maketlerini sergileyecek.

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İnsansız deniz sistemlerinde ise İnsansız Otonom Sualtı Aracı STM NETA 300 ve sürü yetenekli kamikaze insansız deniz aracı STM YAKTU'yu fuarda görücüye çıkaracak.

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İnsansız hava sistemlerinde ise STM, sahada kendini kanıtlamış ve 4 kıtada 15'ten fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU'yu, keşif ve gözetleme görevleri için geliştirilen TOGAN Mini İHA'yı, düşman İHA unsurlarını havada imha etmek üzere tasarlanan Avcı Drone TUNGA-X'i ve bin kilometreyi aşan menziliyle dikkati çeken Uzun Menzilli Kamikaze İHA Sistemi KUZGUN'u Avrupalı askeri heyetlerin ve sektör profesyonellerinin beğenisine sunacak.

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STM'nin eylül ayındaki ikinci durağı, 16-20 Eylül tarihlerinde Güney Afrika'nın Pretoria kentinde düzenlenecek Africa Aerospace and Defence (AAD) 2026 olacak. Askeri denizcilik alanında STM, İstif Sınıfı Fırkateyn'i, Pakistan Deniz Kuvvetleri için tasarlayıp inşa ettiği ve 2018'de teslim ettiği Pakistan Denizde İkmal Tankeri'ni, STM MPAC Hücumbot'u ve küçük boyutlu denizaltı STM500'ü Afrikalı askerî heyetlerle buluşturacak. İnsansız deniz sistemlerinde ise İnsansız Otonom Sualtı Aracı STM NETA 300 fuarda sergilenecek.

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İnsansız hava sistemlerinde ise STM, Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU'yu, dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip TURUL VTOL İHA'yı, GNSS olmayan ortamlarda da görev yapabilme kabiliyetine sahip KERKES entegreli TOGAN İHA'yı, keşif ve gözetleme görevleri için geliştirilen TOGAN Mini İHA'yı ve Avcı Drone TUNGA-X'i AAD 2026'da uluslararası heyetlerin beğenisine sunacak.

STM, Eylül ayındaki uluslararası fuar maratonunu, 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek ADEX 2026 ile tamamlayacak. Askeri denizcilik alanında STM, MİLGEM Projesi kapsamında geliştirilen ADA Sınıfı Korvet'i, yüksek sürat ve manevra kabiliyetine sahip STM MPAC Hücumbot'u ve İnsansız Otonom Sualtı Aracı STM NETA 300'ü ziyaretçilerle buluşturacak.

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İnsansız hava sistemlerinde ise Azerbaycan tarafından da kullanılan Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU, keşif ve gözetleme görevleri için geliştirilen TOGAN Mini İHA ve Avcı Drone TUNGA-X, ADEX 2026'da askeri heyetlerin ve sektör profesyonellerinin beğenisine sunulacak.

- "Ciromuzun yüzde 65'ten fazlasını ihracattan elde ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, 35 yıldır geliştirdikleri ileri teknolojilerle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirirken, mühendislik kabiliyetlerini dost ve müttefik ülkelerle buluşturarak küresel ölçekte büyümelerini sürdürdüklerini belirtti.

Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında 11 farklı tersanede 44 askeri gemi projesi yürüttüklerini ve yürütmeye devam ettiklerini aktaran Güleryüz, şunları kaydetti:

"İHA sistemlerimiz bugün 4 kıtada 15'ten fazla ülkenin envanterinde başarıyla görev yaparken, NATO'nun istihbarat altyapısına yönelik kritik yazılımlar geliştiriyoruz. Ciromuzun yüzde 65'ten fazlasını ihracattan elde ediyoruz. İhracat odaklı sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda, ülkelerin ihtiyaçlarına özel, maliyet-etkin ve yenilikçi çözümler geliştiriyor, hızlı teslimat, esnek mühendislik ve teknoloji transferi yaklaşımımızla uzun soluklu işbirlikleri kuruyoruz. Üç kıtaya uzanan bu fuar takvimimizi de mevcut iş birliklerimizi güçlendirmek ve yeni ihracat başarılarına kapı aralamak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi ve milli teknolojilerimizin rekabet gücünü dünyanın dört bir yanında sergilemeye, Türk bayrağını küresel arenada gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz."