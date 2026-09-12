STM’nin otonom sistemleri sahada gücünü gösterdi

Yürütülen faaliyetlerde tehdit İHA’lara karşı radar destekli tespit, takip ve imha kabiliyetine sahip Avcı Dron TUNGA-X görev yaparken kritik tesislerin uzaktan ve kesintisiz gözetlenmesine yönelik TOGAN ve NEST Akıllı Yuva Sistemi entegrasyonu da sahada test edildi.

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Ayrıca Mini Gözcü İHA TOGAN-M’nin Akıllı Yuva Sistemi ile entegrasyonu ve sinyal istihbaratı görevlerine yönelik TOGAN/SpecDrone entegrasyonu farklı senaryolarda kabiliyetlerini sergiledi.

Gerçekleştirilen testlerle STM’nin tehdit İHA’larla mücadele, otonom keşif-gözetleme, kritik tesis güvenliği ve sinyal istihbaratı alanlarındaki milli çözümleri sahada başarıyla doğrulandı.