STM'nin yeni nesil İHA'sı TURUL otonom yeteneklerini sergiledi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, milli imkanlarla geliştirilen TURUL, hareketli ve sabit hedef takibi, gece operasyon yeteneği ile QR kod tabanlı hassas iniş kabiliyetini başarıyla sergiledi.

İlk kez IDEF-2025 Fuarı'nda tanıtılan ve dikey iniş ile kalkış kabiliyetine sahip STM VTOL İHA TURUL, saha testleri kapsamında otonom kalkış ve seyrüseferin ardından sabit ve hareketli hedeflerin takibini tamamlayarak iniş yaptı. İstihbarat, keşif ve gözetleme (ISR) görevleri için optimize edilen sistemin kalifikasyon testleri sürerken, STM bünyesinde seri üretime hazırlık çalışmaları da eş zamanlı yürütülüyor.

İsmini Türk mitolojisinde gücü, asaleti ve gökyüzündeki mutlak hakimiyeti temsil eden avcı kuştan alan TURUL, test faaliyetlerinde uygulanan QR kod işaretleyici tabanlı iniş ve mmWave radar desteğiyle otonom olarak belirlenen noktaya milimetrik hassasiyetle dönebiliyor.

Sistem, 2 saati aşan havada kalış süresi ve 200 kilometrelik uçuş menziliyle taktik keşif, alan gözetleme ve hedef tespiti görevlerinde uçtan uca çözüm sunuyor. Pist ihtiyacını ortadan kaldıran yapısı ve otonom görev kabiliyetine sahip Sabit Kanatlı VTOL İHA Sistemi, askeri ve sivil operasyonlarda görev alabilirken, keşif, gözetleme, mühimmat bırakma ve su üstü mayın tarama görevlerini otonom olarak icra edebiliyor. Entegre EO/IR görüntüleme sistemleri sayesinde gece ve gündüz görev yapabilen TURUL, tek personel ile kısa sürede kullanıma hazır hale geliyor.

Uçuş menzili 200, haberleşme menzili ise 60 kilometre olan sistem, 2 bin metre operasyonel uçuş irtifasında 2 saat görev yapabiliyor. Kalkış ağırlığı 35 kilogram, kanat açıklığı 3,6 metre olan TURUL, eksi 20 ile artı 50 derece sıcaklıklarda çalışabiliyor.

"Pist altyapısı zorunluluğunu ortadan kaldıran bir çözüm ortaya koyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, savunma ekosistemlerinde platformların sadece uçmasının değil, sahadaki veriyi ne kadar hızlı ve güvenli işlediğinin de kritik önem taşıdığını belirtti.

Sabit kanatlı İHA'larının operasyonel menzil avantajını, dikey iniş-kalkış esnekliğiyle birleştirerek pist altyapısı zorunluluğunu ortadan kaldıran bir çözüm ortaya koyduklarını aktaran Güleryüz, şunları kaydetti:

"Deniz platformlarından veya herhangi bir kara noktasından kalkış ve iniş yapabilen TURUL, özellikle bulut altı operasyon kabiliyeti sayesinde zorlu hava şartlarında ve yüksek irtifa gerektiren görevlerde dahi görüntüden kopmadan kesintisiz istihbarat sağlıyor. Elektronik harp direnci yüksek, milli yazılımlarla donatılmış bu sistemimizle sınır güvenliğinden stratejik tesis korunmasına kadar her alanda tam bağımsızlık vizyonumuza bir tuğla daha ekliyoruz."