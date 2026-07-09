Su fiyatlarına tepki büyüyor: 1 litresi 60 lira! 'Maliyeti 7 katına çıkardılar'

Milliyet.com.tr/ Şehirlerarası yol güzergahlarında bazı satış noktalarında 1 litre suyun 60 liraya kadar çıkması vatandaşların tepkisine neden olurken, Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu konuya ilişkin Milliyet.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Ağaoğlu, su fiyatlarındaki artışların depozito uygulamasıyla açıklanamayacağını belirterek, “Bu zammın gerekçesi yok” dedi. Vatandaşın yüksek fiyatlar karşısında “Su yerine benzin mi içelim?” noktasına geldiğini ifade eden Ağaoğlu, fahiş fiyat artışlarına karşı daha ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.

“1 LİRALIK MALİYET FARKINI 6-7 KAT OLARAK YANSITIYORLAR”

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Depozito sistemiyle birlikte işletmelerin geri dönüşüm sürecine katkı sağlamasının amaçlandığını anlatan Aydın Ağaoğlu, uygulamanın yeni olmadığını vurguladı.

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Ağaoğlu, ambalajlı ürünlerde geçmişten beri Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) uygulamasının bulunduğunu belirterek, işletmelerin piyasaya sürdükleri ambalajlarla ilgili belirli yükümlülükleri olduğunu söyledi.

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Depozito Katılım Bedeli’nin çevreyi koruma ve geri dönüşümü artırma amacı taşıdığını ifade eden Ağaoğlu, “Vatandaş geri iade ettiği şişeden 1 lira kazanmaya başladı. Bu sistemle ülke kazanacak, ekonomi kazanacak, çevre kazanacak. Geri dönüşüm sayesinde ham madde ihtiyacı azalacak, ithalat yükü düşecek” dedi.

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Ancak bazı işletmelerin bu uygulamayı fırsata çevirdiğini savunan Ağaoğlu, “Sen biraz bekle. Bu ne vurgundur, bu ne fırsatçılıktır?” ifadelerini kullandı.

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“SU FİYATI BENZİNLE YARIŞIYOR”

Özellikle şehirlerarası bazı satış noktalarında su fiyatlarının ulaştığı seviyelere dikkat çeken Ağaoğlu, tüketicilerin ciddi şekilde mağdur edildiğini belirtti.

Bazı noktalarda bir litre suyun 60 liraya kadar satıldığını hatırlatan Ağaoğlu, “Vatandaş artık ‘Su yerine benzin mi içelim?’ diyor. Böyle bir artışın makul bir açıklaması olamaz” değerlendirmesinde bulundu.

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Depozito uygulamasının işletmelere büyük bir ek maliyet getirmediğini söyleyen Ağaoğlu, fiyat artışlarının gerçek maliyetlerle örtüşmediğini dile getirdi.

“FİYATLARA 50 KURUŞ YANSITILSA ANLAŞILIRDI”

Aydın Ağaoğlu, enflasyon ortamında tüketicilerin de işletmelerin de fedakarlık yapması gerektiğini belirterek, zam oranlarının kabul edilebilir seviyelerin çok üzerinde olduğunu söyledi.

Ağaoğlu açıklamasında, “Bilelim ki gerçekten 1 lira ekstra bir maliyet geldi. Bunu enflasyonist ortamda biraz fedakarlık yaparak 50 kuruş olarak yansıtsan anlaşılır. Ama bunu 6 katı, 7 katı olarak yansıtırsan birileri de sana dur der” ifadelerini kullandı.

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TİCARET BAKANLIĞI DENETİM BAŞLATTI

Ticaret Bakanlığı’nın, DEKAB artışının bazı işletmeler tarafından haksız fiyat artışı amacıyla kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için ülke genelinde denetim başlattığı bildirildi.

Haksız fiyat artışı tespit edilen işletmelere idari para cezaları uygulanabileceği açıklanırken, Ağaoğlu mevcut cezaların caydırıcı olması gerektiğini savundu.

Kesilen cezaların bazı işletmeler tarafından yeniden ürün fiyatlarına yansıtılabileceğini belirten Ağaoğlu, “Uygulanan para cezalarını zaten birkaç saatte kazanıyorlar. Cezanın yanında fiyatlarda da indirime gitmeleri sağlanmalı. Çünkü cezayı yine tüketiciden çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.

“KAPATMA CEZASI VE ADLİ SÜREÇ UYGULANMALI”

Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yalnızca para cezası verilmesinin yeterli olmayacağını söyleyen Ağaoğlu, daha ağır yaptırımlar çağrısında bulundu.

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Ağaoğlu, “Onlara uygulanması gereken parasal cezaların dışında kapatma yaptırımı da gündeme gelmeli. Tekrarı halinde Cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirilerek Türk Ceza Kanunu’nun 237. maddesinde yer alan ‘Fiyatları Etkileme Suçu’ kapsamında soruşturma açılması gerekir” ifadelerini kullandı.

“TÜKETİCİNİN SABRI TÜKENİYOR”

Tüketicilerin artan fiyatlar karşısında artık daha fazla tepki gösterdiğini belirten Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın denetimlerinin ardından gerekli yaptırımların uygulanması gerektiğini söyledi.

Ağaoğlu, “İşletmeler yaptıklarından sonra tüketicilerden ciddi bir tepki geldiğini görecekler. Tüketicinin hakkını korumak için bu tür fırsatçılıkların önüne geçilmesi gerekiyor” dedi.