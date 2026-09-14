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SUNGUR, hareketli hava hedefini başarıyla vurdu

14.09.2026 - 11:29 | Son Güncellenme:

#Milli Savunma#Hava Savunma Sistemi#ROKETSAN

ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen BURÇ hibrit hava savunma sistemi üzerinden ilk kez fırlatılan SUNGUR füzesi, hareketli hava hedefini başarıyla imha etti.

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SUNGUR, hareketli hava hedefini başarıyla vurdu

ROKETSAN'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Katmanlı hava savunmamıza yeni bir atış kabiliyeti daha. Yüksek hareket kabiliyetine sahip hava savunma sistemimiz BURÇ’tan ilk kez ateşlenen, hassas vuruş kabiliyetiyle öne çıkan SUNGUR füzemiz, hareketli hava hedefini başarıyla vurdu. Milli hava savunma çözümlerimizi sahada yeni kabiliyetlerle güçlendiriyoruz" denildi.

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'BURÇ'UN GÜCÜ, SUNGUR'UN İSABETİ'

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "BURÇ’un gücü, SUNGUR’un isabeti. Çevik ve etkin hava savunma çözümümüz BURÇ üzerinden ilk kez fırlatılan SUNGUR, hareketli hava hedefini başarıyla imha etti. Milli sistemlerimizin entegrasyonuyla hava savunma gücümüzün etkinliğini her geçen gün artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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