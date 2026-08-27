Süper Loto’da büyük ikramiye 362 milyonu aştı

Süper Loto’da büyük ikramiye 362 milyon 847 bin 18 TL’ye ulaştı. Haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri çekilen Süper Loto’nun 362 milyon TL’yi aşan büyük ikramiyesi için çekiliş bugün saat 21.30’da gerçekleştirilecek. Bugüne kadar Süper Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, Adıyaman Kahta’tan oynayarak 6 bilen bir talihlinin kazandığı 1 milyar 98 milyon 660 bin 716 TL’lik rekor ikramiye olmuştu.

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"OYUNSEVERLERİN İLGİSİ ARTMAYA BAŞLADI"

İstanbul’un Şişli ilçesi Bomonti bölgesinde 21 yıldır şans oyunları bayiliği yapan Fatih Kılıç, büyük ikramiyenin 360 milyon TL’yi aşmasının ardından oyunseverlerin ilgisinin arttığını söyledi. Kılıç, “Fatih Kılıç Şans Oyunları Bayisiyiz. İstanbul Şişli, Bomonti bölgesindeyiz. 2005 yılından beri, yani 21 senedir bu sektördeyiz. Süper Loto’nun büyük ikramiyesi 360 milyonu bulunca müşterilerimizin ilgisi çok fazla artmaya başladı. Özellikle akşam saatlerinde, iş çıkışlarında insanlar çok daha fazla gelmeye başladılar” dedi.

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"SÜPER LOTO’NUN ÇEKİLDİĞİ GÜNLERDE YOĞUNLUK OLUYOR"

Kılıç, “ ‘Büyük ikramiye ne kadar oldu?’ diye bize soruyorlar. 2024 yılında Süper Loto’dan 20 milyonluk ikramiyeyi de biz vermiştik. Şu an ikramiye 360 milyon lirayı geçmiş durumda. Tekrar vermek istiyoruz. İnsanlar geliyorlar ve bizlere ‘Büyük ikramiye ne kadar?’, ‘Nasıl oynanır?’, ‘Kaç kolon?’, ‘Kolonu kaç lira?’, ‘Bir kolonda kaç sayı işaretlememiz gerekiyor?’ diye soruyorlar. Yani hiç bilmeyenler, hiç oynamayanlar bile büyük ikramiyeyi duydukları zaman, özellikle miktarı duydukları zaman merak ediyorlar ve bizlere soruyorlar. Genellikle akşam saatlerinde, iş çıkışlarında daha yoğun oluyoruz. Biz de çok heyecanlıyız” diye konuştu.

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"ŞANSLI BAYİYİZ"

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Oyunseverlerin oynarken kendi özel numaralarını seçtiklerini belirten Kılıç, “Eşlerinin, kendilerinin ve çocuklarının doğum günlerini yazanlar oluyor. 360 milyonun üzerine çıkınca çok fazla yoğunluk oldu. Biz de talebe yetişmeye çalışıyoruz. Nasıl ki 2024 yılında Süper Loto’dan ikramiyeyi biz vermiştik, 360 milyonun üzerindeki Süper Loto büyük ikramiyesini de tekrar biz vermek istiyoruz. Biz şanslı bir bayiyiz. Emin olun, buna da inanıyoruz. Biz de insanların hayallerini gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Haftanın 7 günü açığız. Şanslı bayiyiz. Herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Oyunsever Nihat Ülker, “360 milyon bana çıktığı zaman öncelikle depremzedelere yardımcı olurum. Hatay’da, Kahramanmaraş’ta zor durumda olan depremzede vatandaşlarımıza yardım ederim. Sokakta kalan insanlarımız var, onlara da yardımcı olurum. Geri kalan kısmının bir bölümünü de bağışlarım. Tatile giderim ama çok fazla harcama yapmam. Daha önce bana öyle büyük bir ikramiye çıkmadı. Kendi çapımızda oynadığımız oyunlardan küçük miktarlarda, kazançlarımız oldu” dedi.

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"360 MİLYON BANA ÇIKSA HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRİRİM"

Oyunsever Ahmet Şahin de “360 milyon bana çıksa ev alırdım, araba alırdım, daha güzel bir yazlık alırdım. İyi bir yaşam sürdürürdüm. Kızımla ve eşimle daha mutlu, huzurlu yaşardım. Memleketimde de her şeyin daha güzel olmasını isterdim. Daha sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürdürürdüm. Daha önce büyük ikramiye çıkmadı ama normal şans oyunlarından ikramiyeler çıkıyor. 360 milyon bana çıksa bu hayallerimi gerçekleştirirdim” diye konuştu.