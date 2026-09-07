Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanpara'Süper meyve' ihya etti! 5 yıl önce tesadüfen tattı, şimdi çiftlik sahibi
HaberlerUzmanpara

'Süper meyve' ihya etti! 5 yıl önce tesadüfen tattı, şimdi çiftlik sahibi

07.09.2026 - 09:51 | Son Güncellenme:

#Aronya#Süper Meyve#Dondurma

Erzincan'da kadın girişimci Betül Hale Bilyay (20), dondurma yerken tanıştığı aronya bitkisinden etkilenerek üreticisi oldu. Hale Hanım Aronya Çiftliği’ni hayata geçiren Bilyay, anavatanı Kuzey Amerika olan aronya bitkisini Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Süper meyve ihya etti 5 yıl önce tesadüfen tattı, şimdi çiftlik sahibi
Süper meyve için siparişlere yetişemiyor 5 yıl önce tesadüfen tattı, şimdi çiftlik sahibi
Süper meyve için siparişlere yetişemiyor 5 yıl önce tesadüfen tattı, şimdi çiftlik sahibi
Süper meyve için siparişlere yetişemiyor 5 yıl önce tesadüfen tattı, şimdi çiftlik sahibi
Süper meyve için siparişlere yetişemiyor 5 yıl önce tesadüfen tattı, şimdi çiftlik sahibiHaberin Tüm Fotoğrafları

Erzincan’da 2021 yılında babasıyla birlikte gittiği kafede aronyalı dondurma yiyen Betül Hale Bilyay, lezzetini beğendiği bitkiyi araştırmaya başladı. Süper meyve olarak bilinen ‘aronya’nın birçok hastalığa iyi geldiğini öğrenen Bilyay, 4 dönümlük arazisine 100 fidan dikerek yetiştiriciliğe başladı. Babasının da destek verdiği Bilyay, 5 yılda bahçesini büyüterek fidan sayısını da 900’e çıkardı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Süper meyve ihya etti 5 yıl önce tesadüfen tattı, şimdi çiftlik sahibi

Erzincan’a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Bahçeli köyde Hale Hanım Aronya Çiftliği’ni kuran Bilyay, 900 aronya bitkisinin gelişiminden hasadına kadar üretimin her aşamasıyla yakından ilgileniyor. Bilyay, şeker, diyabet, kolesterol, damar tıkanıklığı olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği bilinen aronyayı talep üzerine Türkiye’nin dört bir yanına kargoyla ulaştırıyor.

Son dakika...İsrail'den itiraf gibi analiz! 'Türkiye'nin altın hamlesi' diyerek duyurdular: 'Hayali sınır oluştu'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİsrail'den itiraf gibi analiz! 'Türkiye'nin altın hamlesi' diyerek duyurdular: 'Hayali sınır oluştu'Haberi Görüntüle

Süper meyve ihya etti 5 yıl önce tesadüfen tattı, şimdi çiftlik sahibi

Haberin Devamı

ERZİNCAN İKLİMİNE UYGUN

Aronya ile tanışmasının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Betül Hale Bilyay, “Dondurma yerken aronya ile tanıştım. Daha sonra bu bitkiyi merak edip araştırmaya başladık. Yaptığımız araştırmalara göre süper bir meyve olan aronyanın Erzincan iklimine uygun olduğunu gördü. Önce bahçemize 100 fidan dikerek yetiştiriciliğe başladık. Daha sonra bölge bölge artırarak 900 fidana ulaştık" dedi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Süper meyve ihya etti 5 yıl önce tesadüfen tattı, şimdi çiftlik sahibi

Haberin Devamı

ŞİFA KAYNAĞI

Aronyanın sağlık açısından çok önemli bir meyve olduğunu ifade eden Bilyay, “Süper meyve olarak bilinen aronya bitkisi yapılan araştırmalar sonucunda birçok hastalığa iyi geldiği bildiriliyor. Başta şeker, diyabet, kolesterol, damar tıkanıklığı olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. İçindeki antioksidan değerinin en yüksek olduğu bitkilerden biridir" diye konuştu. (DHA)

Yangın bölgesinde can pazarı! Alevler sera ve ahırlara sıçradı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAlevler rüzgarla yayıldı! 2 kentte orman yangını alarmıHaberi Görüntüle

Süper meyve ihya etti 5 yıl önce tesadüfen tattı, şimdi çiftlik sahibi

 

EN ÇOK OKUNANLAR
İsrailden itiraf gibi analiz Türkiyenin altın hamlesi
İsrail'den itiraf gibi analiz! 'Türkiye'nin altın hamlesi'
Tuğba Ekincinin ifadesi ortaya çıktı
Tuğba Ekinci'nin ifadesi ortaya çıktı!
Almanya için dönüm noktası
Almanya için dönüm noktası
Avrupanın Sultanları Finalde İtalyayı devirdik
Avrupa'nın Sultanları! Finalde İtalya'yı devirdik
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirCumhuriyet Bayramı’nda gönülden akla coğrafya
Tunca Bengin
Tunca BenginHepsi kaybetti bu savaşta!..
Cem Kılıç
Cem KılıçDiploma sonrasını gösteren rehber
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşAşırı sağ, ırkçılık ve Avrupa
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalAvrupalılar bizi ne kadar da severmiş meğer!
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesNe yediğimiz kadar ne zaman yediğimiz de önemli
Asu Maro
Asu MaroBir kuyruklu yıldız gibi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerTekno-Oligarşiden Stratejik Bağımlılığa: Devletler Artık Şirketler Olmadan Savaşabilir mi?
İlgili Haberler
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan kiralık konut açıklaması: Başvurular 14 Eylülde başlıyor
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kiralık konut' açıklaması: Başvurular 14 Eylül'de başlıyor
Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi
Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi
Etimesgut Belediyesi’nde uyuşturucu operasyonu Taylan Özgüven’in testi pozitif
Etimesgut Belediyesi’nde uyuşturucu operasyonu! Taylan Özgüven’in testi pozitif
Kocaelide çürümeye bırakılan Ahbap deposundaki yardım malzemeleri görüntülendi
Kocaeli'de çürümeye bırakılan Ahbap deposundaki yardım malzemeleri görüntülendi