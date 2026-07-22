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Sürücüler dikkat: Yeni nesil radarlarla 24 saat hız denetimi

22.07.2026 - 11:09 | Son Güncellenme:

#Trafik Denetimi#Hız Kontrolü#Radar Sistemi

Antalya Emniyet Müdürlüğü, hız kaynaklı trafik kazalarını ve can kayıplarını azaltmak amacıyla Muratpaşa ilçesi Kardeşkentler Caddesi'nde yeni nesil radar sistemleriyle 24 saat esasına göre hız denetimi yapıldığını duyurdu.

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Sürücüler dikkat: Yeni nesil radarlarla 24 saat hız denetimi

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hız denetimlerinin sürücülerde yakalanma riskine ilişkin farkındalığı artırmayı, yasal hız sınırlarına uyumu sağlamayı ve hız kaynaklı trafik kazalarını önlemeyi hedeflediği belirtildi.

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Açıklamada, aşırı ve uygunsuz hızın trafik kazalarının meydana gelmesinde ve ölümcül sonuçlar doğurmasında en önemli etkenlerden biri olduğuna dikkat çekilerek, hız arttıkça aracın kontrolünün zorlaştığı, sürücünün tehlikeyi fark etme ve tepki verme süresinin azaldığı, kazaların şiddetinin ise önemli ölçüde arttığı ifade edildi.

Araştırmalara göre, saatte 80 kilometre hızla seyreden bir araçta bulunan kişinin hayatını kaybetme riskinin, saatte 30 kilometre hızla seyreden bir araçtakine göre 20 kat daha fazla olduğu vurgulanan açıklamada, yayaya çarpma şeklindeki kazalarda aracın 30 kilometre hızla seyretmesi halinde yayanın hayatta kalma ihtimalinin yaklaşık yüzde 90, hızın 50 kilometreye çıkması durumunda ise yaklaşık yüzde 10'a düştüğü kaydedildi.

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Kardeşkentler Caddesi'nde uygulanan hız limitlerinin ise otomobil ve panelvanlar için 70 kilometre, minibüs ve kamyonetler için 60 kilometre, otobüs, kamyon ve çekiciler ile motosikletler için 50 kilometre olduğu bildirildi. Diğer araç türlerinde ise Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 100. maddesinde belirtilen yerleşim yeri hız sınırlarının uygulanacağı belirtildi.

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Emniyet yetkilileri, sürücülere yasal hız sınırlarına uymaları, aceleci davranmamaları ve gidecekleri noktaya zamanında ulaşabilmek için trafiğe planladıkları saatten en az 30 dakika önce çıkmaları çağrısında bulundu. (DHA)

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