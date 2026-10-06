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UzmanparaSüt ürünleri ambalajları için önemli adım! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
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Süt ürünleri ambalajları için önemli adım! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor

06.10.2026 - 07:30 | Son Güncellenme:

#Süt Ürünleri#İstanbul Tarım#Üretim Yöntemleri

Yoğurt ve ayran ambalajlarında kullanılan “ekşi maya” ve “kara maya” ifadeleri için süre doluyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, işletmelerin etiketleme kurallarına uyum sağlaması için belirlenen son tarihi hatırlattı. 31 Aralık 2026’nın ardından bu ifadeler ürün etiketlerinde kullanılamayacak.

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Süt ürünleri ambalajları için önemli adım Artık tüm marketlerden kaldırılıyor

Milliyet.com.tr/ Haber Merkezi ​Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği kapsamında üretilen yoğurt, ayran ve benzeri fermente süt ürünlerinde “ekşi maya” ve “kara maya” ifadelerine yer verilmeyecek.

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Bazı ürünlerin üzerinde yer alan “ekşi maya” ve “kara maya” tanımları ambalajlardan çıkarılacak. Değişiklik, ürün isimlerinin yanında üretim yöntemini anlatan açıklamaları da kapsayacak.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 1 Ekim 2026 tarihli duyurusunda, fermente süt ürünlerinin etiketlenmesine ilişkin kurallar hatırlatıldı. Açıklamada, mevzuatta tanımlanmayan bu ifadelerin yoğurt, ayran ve benzeri fermente süt ürünlerinde kullanılmaması gerektiği belirtildi.

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AMBALAJDAKİ İSİMDEN ÜRETİM AÇIKLAMASINA KADAR DEĞİŞECEK

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Etiketlerde yapılacak değişiklik yalnızca ambalajın ön yüzündeki ürün adıyla sınırlı kalmayacak. Ürünün hangi mayayla hazırlandığını anlatan ifadeler de aynı kapsamda değerlendirilecek.

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Bu doğrultuda “ekşi maya yoğurt” ve “kara maya yoğurt” gibi adlandırmaların yanı sıra, ayran ambalajlarında kullanılan benzer tanımlara da yer verilemeyecek. Üretimin ekşi maya veya kara maya kullanılarak gerçekleştirildiğini belirten açıklamalar da etiketlerden çıkarılacak.

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Dolayısıyla işletmelerin, ürün adlarıyla birlikte ambalaj üzerinde tüketiciye sundukları diğer bilgileri de gözden geçirmesi gerekecek.

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BU İKİ İFADE NEDEN KULLANILAMAYACAK?

Duyuruda değişikliğin gerekçesi de açıklandı. Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği’nde, yoğurt ve ayran için kullanılan belirli başlangıç kültürleri tanımlanıyor. Bu kültürler, “Streptococcus thermophilus” ve “Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus” olarak belirtiliyor.

Ancak mevzuatta “ekşi maya” veya “kara maya” adıyla bir tanım bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu ifadelerin, tebliğ kapsamında üretilen fermente süt ürünlerinin etiketlerinde kullanılmasına izin verilmiyor.

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Açıklamada, ürünün adı olarak kullanılan tanımlamalarla üretim yöntemine ilişkin ibarelerin birlikte ele alınması gerektiği vurgulanıyor.

İŞLETMELER İÇİN SON TARİH BELLİ

Etiketlerini kurallara uygun hale getirecek işletmeler açısından kritik tarih 31 Aralık 2026.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği ile bu yönetmelik çerçevesinde hazırlanan kılavuz için belirlenen uyum süresi, yılın son günü tamamlanacak.

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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de bu takvime dikkat çekerek, 31 Aralık 2026’dan sonra yoğurt ve ayran ürünlerinde “ekşi maya” ve “kara maya” ifadelerinin kullanılmaması gerektiğini hatırlattı.

2027’DE TÜKETİCİYİ NE BEKLİYOR?

Yeni yılda değişikliğin tüketiciye yansıması, ambalajlarda görülecek. Yoğurt ve ayran etiketlerinde söz konusu ifadeler yer almayacak; ürün isimleri ve açıklamaları mevzuattaki tanımlara uygun olacak.

Burada değişen unsur, yoğurt ve ayranın marketlerde satılması değil, bu ürünlerin tüketiciye hangi ifadelerle sunulduğu. Resmî duyuru, yoğurt ve ayranın tüm marketlerden kaldırılacağını söylemiyor. Hatırlatılan kural, ambalajlarda kullanılan iki tanımlamanın kaldırılmasına ilişkin.

Bu nedenle süreç, ürünlere yönelik genel bir satış yasağı olarak değil, fermente süt ürünlerinin etiketlerinde yapılacak bir değişiklik olarak uygulanacak.

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