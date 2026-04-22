Suudi Arabistan açıkladı! Türkiye'ye uzanacak demir yolu için geri sayım
Suudi Arabistan açıkladı! Türkiye’ye uzanacak demir yolu için geri sayım

22.04.2026 - 16:13 | Son Güncellenme:

#Suudi Arabistan#Demir Yolu Projesi#Türkiye-Suriye Bağlantısı

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, Türkiye ile Ürdün ve Suriye üzerinden uzanacak demir yolu hattına ilişkin ortak fizibilite çalışmalarının yıl sonundan önce tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, Al Arabiya kanalına konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Casir, Suudi Arabistan ile Türkiye'yi Ürdün ve Suriye üzerinden birbirine bağlayacak demir yolu projesine ilişkin ortak çalışmaların sürdüğünü belirtti. Casir, demir yolu için yapılan ortak çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

Ankara'da kritik zirve! Erdoğan, Rutte'yi kabul etti
TÜRKİYE, SURİYE VE ÜRDÜN HATTINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ürdün'e ziyareti sırasında Türkiye, Suriye ve Ürdün’ü birbirine bağlayacak "modern Hicaz Demir Yolu"nun inşa edilmesinin planlandığını söylemişti.

Uraloğlu, üç ülke arasında inşa edilecek demir yolu hattının ilerleyen süreçte Suudi Arabistan ve Umman'a kadar uzatılmasının planlandığını ifade etmişti.

Projenin hayata geçirilmesiyle Ürdün'den çıkacak yüklerin Suriye üzerinden Türkiye'ye, buradan da Avrupa ve Orta Asya'ya ulaştırılmasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, böylece Kızıldeniz'in Akdeniz ve Avrupa ile bağlanmasının amaçlandığını vurgulamıştı.

