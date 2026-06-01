Tahran’ın kararı piyasaları sarstı! Altın fiyatlarında sert düşüş

İran-ABD savaşının yarattığı belirsizlik, dolar endeksindeki güçlenme ve petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, altın piyasasında sert hareketleri beraberinde getirdi. Güvenli liman olarak görülen altın, jeopolitik risklerin gölgesinde yön ararken, Tahran yönetiminden gelen son açıklama fiyatlarda adeta deprem etkisi yarattı.

İran’ın ABD ile yürütülen barış görüşmelerini askıya aldığını duyurmasıyla birlikte piyasalarda satış baskısı hızlandı. Gün içinde zaten zayıf seyreden altın fiyatları, kararın ardından daha da sert geriledi.

ALTIN RESMEN ERİDİ

Spot altın, saat 16:20 itibarıyla yüzde 1,5 düşüşle 4467 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise yüzde 1,4 değer kaybederek 6594 TL’den alıcı buluyor. İç piyasada çeyrek altın 10879 TL’den satılırken, cumhuriyet altını 43382 TL’den alıcı buluyor.

SAVAŞ BELİRSİZLİĞİ, DOLAR VE PETROL PİYASAYI SIKIŞTIRDI

Altın fiyatları geçtiğimiz cuma günü, ABD Başkanı Trump’ın İran savaşının yakında sona erebileceğine yönelik açıklamalarının ardından yükselişe geçmişti. Ancak yeni haftada tablo tersine döndü.

Dolar endeksinin güçlenmesi, petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması ve ateşkes ihtimaline ilişkin belirsizlik, altın üzerinde baskı yarattı. Piyasalar savaşın sona ermesine yönelik net bir işaret beklerken, Tahran’dan gelen müzakere kararı dengeleri değiştirdi.

İran medyası, ABD ve İran arasındaki müzakere görüşmelerinin askıya alındığını duyurdu. Bu gelişme, yatırımcıların risk algısını artırırken altın piyasasında sert fiyatlamalara neden oldu. Altın, normal şartlarda savaş ve kriz dönemlerinde güvenli liman talebiyle yükseliş eğilimi gösterse de bu kez güçlenen dolar, faiz beklentileri ve petrol kaynaklı enflasyon endişeleri fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine yol açtı.

PETROL 95 DOLARA ÇIKTI, ENFLASYON KORKUSU BÜYÜDÜ

Bölgedeki savaşın küresel enerji piyasalarına etkisi de giderek daha sert hissediliyor. Petrolün varil fiyatı 95 dolara yükseldi.

ABD-İran savaşıyla birlikte dünya petrol tedariğinin yüzde 20’sinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı, savaşın başından bu yana kapalı durumda. Bu durum yalnızca petrol fiyatlarını değil, aynı zamanda küresel nakliye maliyetlerini de yukarı çekiyor.

Enerji fiyatlarında yaşanan bu yükselişin, dünya genelinde enflasyon baskısını artırmasından endişe ediliyor. Uzmanlara göre petrol ve taşıma maliyetlerindeki artış, üretimden tüketime kadar birçok kalemde fiyatların yeniden yükselmesine neden olabilir.

GÖZLER YENİ FED BAŞKANI KEVİN WARSH’TA

Piyasalarda bir diğer kritik başlık ise ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası. Görevi yeni devralan Fed Başkanı Kevin Warsh’ın nasıl bir yol izleyeceği yakından takip ediliyor.

Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerinde kalıcı bir baskı oluşturması halinde Fed’in faiz artırımı senaryolarını yeniden gündeme alabileceğini belirtiyor.

Bu beklenti, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Çünkü faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcılar için cazibesini kaybediyor.

PİYASALARDA YENİ YÖNÜ SAVAŞIN SEYRİ BELİRLEYECEK

Altın piyasasında bundan sonraki süreçte gözler hem Tahran’dan hem Washington’dan gelecek açıklamalarda olacak. Müzakerelerin yeniden başlayıp başlamayacağı, Hürmüz Boğazı’ndaki durum, petrol fiyatlarının seyri ve Fed’in faiz politikasına ilişkin mesajlar fiyatlamalar açısından belirleyici olacak.

Küresel piyasalarda tansiyon yüksek kalmaya devam ederken yatırımcılar, altın, petrol ve dolar cephesindeki sert hareketleri yakından izliyor. Tahran’ın müzakereleri askıya alma kararı ise haftanın ilk işlem gününde piyasalara damgasını vurdu.