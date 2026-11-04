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Takasbank'tan TP2 fonuyla ilgili açıklama: Borç verilmedi

04.11.2026 - 11:50 | Son Güncellenme:

#Takasbank#TP2 Fonu#Tera Portföy

Takasbank, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen Tera Portföy’e ait TP2 fonuna borç verildiği ve bu işlem nedeniyle zarar oluştuğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Banka, TP2 fonuna herhangi bir borç verilmediğini ve fonla bir borç ilişkisinin bulunmadığını bildirdi.

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Takasbanktan TP2 fonuyla ilgili açıklama: Borç verilmedi

İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank), bankanın Tera Portföy’e ait TP2 fonuna borç vermediğini, TP2 fonu ile ilgili iddia edilen bir borç ilişkisi bulunmadığından herhangi bir hisse senedi teminatının ve zararın söz konusu olmadığını bildirdi.

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Takasbank'ın X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Son günlerde bazı yazılı ve görsel yayın organlarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen Tera Portföy’e ait TP2 fonuna bankamız tarafından borç verildiği, bu borca karşılık hisse senedi teminatı alındığı ve söz konusu tutarın fonda zarara uğradığı yönünde haberler yer almıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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Takasbank'ın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na tabi bir yatırım bankası olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Bankamız TP2 fonuna herhangi bir borç vermemiştir. Bankamızın TP2 fonu ile bir borç ilişkisi bulunmadığından haberde bahsedilen hisse senedi teminatı da oluştuğu ileri sürülen zarar da söz konusu değildir. Buna ek olarak; haberde adı geçen TP2 fonu Takasbank Para Piyasası'ndan da herhangi bir borç alma işlemi gerçekleştirmemiştir."

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Açıklamada, bankanın finansal tablolarını aylık periyotlarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) raporladığı ve üçer aylık dönemlerde bağımsız denetimden geçirilerek kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

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Denetim raporlarından da görüleceği üzere Takasbank'ın işlemlerinden kaynaklanan herhangi bir zarar ya da zarar karşılığının bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Bankacılık ve sermaye piyasalarının en temel unsurunun güven olduğunun bilinciyle, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki yayınlara ilişkin yasal haklarımızın saklı olduğunu belirtir, basın mensuplarımızın bankamızla ilgili haberlerde resmî açıklamalarımızı esas almalarını rica ederiz." ifadeleri kullanıldı. 

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