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Taksiciler ile Martı şirketi arasındaki davada karar

24.06.2026 - 17:42 | Son Güncellenme:

#İstanbul Taksiciler#Martı Rekabet#TAG Hizmeti

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasınca, Martı şirketine "haksız rekabet" suçlamasıyla açılan dava karara bağlandı.

Taksiciler ile Martı şirketi arasındaki davada karar

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Martı şirketi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası avukatları katıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme, asıl dava yönünden, davalı Martı Teknoloji AŞ tarafından "https://www.marti.tech.com" internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden "Martı TAG" isimli hizmetin sunulmasının haksız rekabet oluşturduğunun tespitine ve gerçekleşen haksız rekabetin önlenmesine hükmetti. "Martı Motosiklet" isimli hizmetin sunulmasının haksız rekabet oluşturduğu ispatlanamadığı için bu hizmete ilişkin talebin reddine karar verildi.

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ANTALYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN BİRLEŞEN DAVA DOSYASI

Mahkeme, Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin birleşen dava dosyası yönünden ise "Martı Scooter&TAG" ile "TAG Sürücü" isimli hizmetin sunulmasının haksız rekabet oluşturduğunun tespit edildiğine ve bu haksız rekabetin ortadan kaldırılmasına hükmetti.

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"Martı TAG" ile "TAG Sürücü" hizmetinin internet sitesi ve mobil uygulama dahil her türlü mecra üzerinden sunulmasının önlenmesine karar verildi.

"Martı Scooter" hizmetinin sunulmasının haksız rekabet oluşturduğu ispatlanamadığından, bu hizmete ilişkin tespit, men ve ref taleplerinin reddine karar veren mahkeme, Martı Teknoloji AŞ'nin Martı TAG'e ait reklam faaliyetleri yürütmesinin önlenmesine hükmetti.

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Mahkeme, "https://www.marti.tech.com" internet sitesi ve uygulamalar üzerinden sunulan "Martı TAG" ve "TAG Sürücü" isimli hizmetine erişimin engellenmesine yönelik ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verdi. 

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‘HUKUKİ SÜRECE İNANCIMIZ TAM, İNANIYORUZ Kİ HAKLILIĞIMIZ BİR KEZ DAHA TESCİL EDİLECEK’

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Duruşma sonrası açıklama yapan TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, kararın üst mahkemeye taşınacağını belirterek şunları söyledi: “Taksicilerin uygulamanın bugün kapatılmasına yönelik tedbir talebi reddedildi. Genel olarak davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verildi. 2024 yıllarında verilen benzer karar, İstinaf Mahkemesi tarafından hatalı bulunarak kaldırılmıştı. Bu kararı da yeniden İstinaf Mahkemesi’nin değerlendirmesine sunacağız. Hukukun üstünlüğüne ve yargı süreçlerinin sağlıklı şekilde işleyeceğine olan inancımız tam. Bu süreç boyunca bize güvenen, destek veren ve Türkiye’nin en büyük topluluğunu oluşturan TAG ailesinin tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz. Kamuoyunu süreçle ilgili gelişmeler hakkında şeffaf şekilde bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.”

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