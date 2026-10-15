Taksitli alışverişte yeni dönem! Süreler ve ek kısıtlamalar için Ticaret Bakanlığı'na yetki verildi

Taksitli alışverişlerde sürelerin ve sınırlamaların belirlenmesine ilişkin düzenleme, 15 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği, Ticaret Bakanlığının bu alandaki yetkisine ilişkin hükümleri yeniden şekillendirdi.

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Düzenleme kapsamında Bakanlık, konut satışları dışındaki mal ve hizmetlerin taksitlendirme sürelerini belirleyebilecek. Ayrıca bu satışlar için ilave kısıtlamalar getirebilecek. Hangi satışlarda nasıl bir uygulamaya gidileceği ise Bakanlık tarafından alınacak kararlarla netleşecek.

TAKSİT SÜRELERİ İÇİN BAKANLIK KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Yönetmelik değişikliğinde öne çıkan başlık, taksitli satışlara ilişkin süreleri belirleme yetkisi oldu. Ticaret Bakanlığı, düzenleme kapsamındaki mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerine yönelik karar alabilecek.

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Bakanlığın yetkisi yalnızca taksit süresinin belirlenmesiyle sınırlı kalmayacak. Bu satışlara yönelik ek sınırlamalar da uygulanabilecek. Ancak hangi mal veya hizmet için ne tür bir kısıtlama getirileceği, yayımlanan yönetmelikle tek tek belirlenmiş değil.

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Bu nedenle alışverişlerde geçerli olacak somut koşullar açısından, Bakanlığın bundan sonra açıklayacağı kararlar önem taşıyor.

TÜM ÜRÜNLERDE TAKSİT SINIRI DEĞİŞMEDİ

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi, bütün ürün ve hizmetlerde yeni bir taksit sınırının uygulanmaya başladığı anlamına gelmiyor. Yönetmelik değişikliğiyle tüm ürünleri kapsayan ortak bir taksit sayısı belirlenmedi.

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Yapılan değişiklik, sürelerin ve ilave sınırlamaların hangi yetki çerçevesinde belirleneceğine ilişkin hükümleri kapsıyor. Taksitli satışlarda uygulanacak somut değişiklikler ise Ticaret Bakanlığının alacağı kararlarla ortaya çıkacak.

Dolayısıyla yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile belirli bir ürün veya hizmette yeni taksit sınırının uygulanması ayrı aşamalar olarak öne çıkıyor.

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SATIŞTAN SONRA YAPILAN TAKSİTLENDİRMELER DE KAPSAMDA

Düzenleme yalnızca alışveriş sırasında kararlaştırılan taksitleri kapsamıyor. Satış işlemi tamamlandıktan sonra borcun belirli bir ücret karşılığında taksitlendirilmesi de aynı kapsamda yer alıyor.

Benzer şekilde, ödemenin belirli bir ücret karşılığında ertelenmesine ilişkin işlemler de düzenlemeye dahil edildi. Böylece satış sonrasında borcun ödeme biçimini değiştiren bu işlemler de Bakanlığın süre belirleme ve ek sınırlama getirme yetkisi çerçevesinde değerlendirilecek.

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KARARLAR BAKANLIĞIN İNTERNET SİTESİNDE DUYURULACAK

Ticaret Bakanlığının düzenleme kapsamında alacağı kararların kamuoyuna nasıl açıklanacağı da belirlendi. Taksit süreleri ve ilave sınırlamalara ilişkin kararlar, Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

Ayrıca alınan kararlar ilgili üst meslek kuruluşlarına iletilecek. Böylece uygulamanın ayrıntıları, Bakanlığın yapacağı duyurular üzerinden öğrenilebilecek.

KONUT SATIŞLARI KAPSAM DIŞINDA

Yönetmelik değişikliğinde konut satışları için ayrı bir sınır çizildi. Konut satışları, söz konusu düzenlemenin kapsamı dışında tutuldu.

Bakanlığın bu değişiklik çerçevesinde taksit sürelerini belirleme ve ek kısıtlamalar getirme yetkisi, konut dışındaki mal ve hizmet satışlarını kapsayacak.