Tapuda satış düştü, gelir arttı! Yanlış beyana katmerli ceza

Milliyet.com.tr/ÖZEL Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren tapuda gerçek beyan dönemi 1 Şubat’ta başladı. Düşük tapu harcı ödemek için gayrimenkulün gerçek değeri altında bedelle tapuda işlem yapanlara katmerli ceza uygulanıyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

İŞLEM SAYISI AZALDI, GELİR ARTTI

Söz konusu düzenleme sonrasında yılın ilk 3 ayında toplam tapu harcı geliri 51 milyar 800 milyon seviyesine ulaştı. Geçen yıl bu gelir ilk 3 ayda 29 milyar 831 milyon seviyesindeydi.

Geçen yıl ilk üç ayda tapuda yapılan işlem sayısı 694 bin 628 iken, bu yılın ilk 3 ayında satışlar 628 bin 255 seviyesinde kaldı.

İŞTE TAPU HARCI GELİRLERİNDEKİ ARTIŞIN EN BÜYÜK NEDENİ!

Peki tapuda gerçek değeri bildirmeyenlere ne kadar ceza kesiliyor? 1 Şubat 2026 öncesinde tapu işlemi yapanlar da denetime tabi mi? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “Tapu harcı gelirinin artışındaki en önemli unsurlardan bir tanesi özellikle emlak vergisinde yaşanan artışlardır. Emlak vergileri ve rayiç değerleri bu yıl itibarıyla üç kata kadar artırıldı. Bu durum nedeniyle tapu harcı gelirlerinde devletin önemli bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

‘DÜŞÜK BEYAN GÖSTERENLERE TEBLİGAT GİDİYOR’

Haberin Devamı

Tapuda gösterilen değerlerle ilgili de düzeltmeler söz konusu olmaktadır. Bu kısımda, devletin son iki yıldır üzerinde çalıştığı Mekansal Veri Analizi (MEVA) projesinin temeli yatmaktadır. Taraflara satışlardan sonra genellikle tebligatlar gönderilerek, pişmanlık çerçevesinde hareket etmeleri istenmektedir. Eğer tapu harçlarının sistemler üzerinden hesaplanarak çok düşük beyan edildiği değerlendirilirse, taraflardan matrah artışı yapmaları talep edilmektedir.

Haberin Devamı

CEZALARDA YÜZDE 100 ORANINDA ARTIŞ!

Yeni dönem itibarıyla buradaki ceza oranı da artırıldı. Daha önce satış bedelinin düşük beyan edilmesi durumunda %25 oranında tahsil edilen vergi ziyaı cezası, dört kat artırılarak %100'e çıkarıldı. Bu durum, tüketicinin cezalarla karşılaşmamak adına gerçeğe yakın beyanda bulunmaya çalıştığı bir süreci de beraberinde getirdi.

Haberin Devamı

‘YANLIŞ VE İHTİLAFLI KONULAR DA YAŞANABİLİYOR’

Burada yanlış ve ihtilaflı konular da yaşanmaktadır. Sahada gördüğümüz kadarıyla bazen sistem tarafından hesaplanan veriler doğru olmamakta ve taraflara, gerçek değerinden daha yüksek bir tutar üzerinden beyanda bulunmalarına ilişkin tebligatlar gitmektedir. Bu durumlarda idare, itirazları kabul etme konusunda oldukça dirençli davranmaktadır. Sadece karar destek sistemleri üzerinden alınan bazı verilerle, pişmanlık çerçevesinde hareket edilmesi takip edilmektedir. Gönderilen yazılarda daha önce rakamsal bazı aralıklar yer alırken, bazı bölgelere gönderilen son yazılarda pişmanlıkla ilgili rakam belirtilmeden düzeltmeler yapılması istenmektedir. Piyasada bu düzeltmelerin de etkisi olmuştur.

Haberin Devamı

‘İLAN FİYATI İLE SATIŞ BEDELİ ARASINDAKİ FARK CEZA İÇİN YETERLİ KABUL EDİLMİYOR’

Burada şunu ifade etmek gerekir ki, özellikle bu tür işlemlerde doğrudan bir tutar belirlenmesi çok doğru değildir. Çünkü daha önce Danıştay'ın bu konuda verdiği kararlarda bazı düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kapsamdaki kararlarda durum şu şekildedir: Tapu harcına esas alınan bedelin gerçekte olandan düşük beyan edildiği iddiasının cezalı sonuç doğurabilmesi için, bu durumun idare tarafından somut, açık ve kesin delillerle ortaya konması gerektiği Danıştay tarafından ifade edilmektedir. Sadece ilan fiyatı ile satış bedeli arasındaki fark, tek başına cezalı bir işlem tesis edilmesi için yeterli kabul edilmemektedir.

Haberin Devamı

‘MÜTEAHHİTLER FİYATI DÜŞÜK GÖSTERİYOR’

Burada aslında gerçek mahiyetin somut şekilde ispatı olmadığı takdirde bu cezaların önümüzdeki dönemde daha çok hukuka sirayet edeceğini değerlendiriyoruz ve bu çerçevede aslında hep söylediğimiz bir değer barışına ihtiyaç olduğunu tekrar ifade ediyoruz. Çünkü ülkemizde özellikle şöyle bir problem var: Bu tapuların düşük gösterilmesi aslında ilk etapta müteahhitlerin inşaatı satarken düşük beyan etmesine dayanıyor. Çünkü onlar aslında bazı masrafları resmi gösteremiyorlar ve taşınmaz üzerinden elde ettikleri satış gelirlerini mümkün olduğu kadar düşük göstermeye çalışıyorlar. Hatta yıllarca müteahhitler, kredi çekecekler için farklı bir fiyat, peşin alacaklar için farklı bir fiyat diyerek iki farklı fiyat tarife listesi verdiler. Zaten böyle bir fiyat farkı uzun yıllardır bu sebeple oluştu.

Haberin Devamı

‘TAPU HARÇLARI DAHA DÜŞÜK OLMALI’

Türkiye'de böyle bir değer barışı da gelmediği için değer artış kazancı vergisi nedeniyle de mükellefler bunu mümkün olduğu kadar düşük beyan etmek durumunda kaldı. Yani düğmenin başlangıçta yanlış iliklenmesi sonraki satışların hepsine sirayet etti. Türkiye'de gerçek anlamda bir değer barışına ihtiyaç var. Vatandaş aslında burada değer barışı ile bu çerçevede bir düzenleme yapılmasını arzu ediyor ve tabii ki de tapu harçlarının daha makul bir seviyeye çekilmesini istiyor. Tapu harçları açısından ülkemizdeki oranların gerçek beyanla ve değer haritalarıyla beraber daha düşük bir seviyeye inmesini arzu ediyoruz.

‘TAŞINMAZIN BELLİ BİR DEĞERDE OLMASI BEKLENEMEZ’

Son dönemde şuna da çok şahit oluyoruz: Sosyal medya üzerinden sanki ilan fiyatlarıyla tapudaki fiyatlar aynı olacakmış gibi, olmadığı takdirde bunların hepsi incelemeye giriyormuş gibi yanlış bir bilgilendirme de var. Bunun da gerçeği yansıtmadığını ifade etmek lazım. Çünkü bir taşınmazın içinde kiracı olması, tadilat ihtiyacı, eşyalı olma durumu, alıcı ve satıcının mevcut piyasa şartlarındaki durumu, satışın vadeli olması gibi birçok farklı nedenle illa belli bir değerde olması beklenemez. Zaten özellikle konutlar tarafında emlak vergilerinin üç kata yakın artırılması bu değer farkını oldukça azalttı ve düşük seviyelere indirdi. Onun için bu çerçevede düzenlemeler yapılırken vatandaşı doğru bilgilendirmeye ihtiyaç var.

TAPU İŞLEMLERİ GERİYE DÖNÜK DE İNCELENİYOR MU?

Uygulanan kural aslında resmi bir kural çerçevesinde işlemiyor. Bu nedenle tapu harcı eksikliğine ilişkin takipler, geçmiş yıllara dair de incelemeye konu olabilir. Yani bu, yeni gelen bir düzenleme değil; "1 Şubat tarihi" ifadesi de doğru değil. Çünkü tapu harcının eksik beyanına ilişkin düzenlemeler hep vardı. Yeni yıl itibarıyla bu konudaki vergi ziyaı cezası yüzde 25'ten 4 katına artırıldı. Dolayısıyla geçmiş dönemdeki tespitlere ilişkin takipler de yapılacaktır ve cezalar artırımlı olarak uygulanacaktır.

BU YIL TAPUDA SATIŞLAR NEDEN DÜŞTÜ?

Tapu işlemlerindeki düşüşün en önemli nedenlerinden biri de işte bu belirsizlik. Tabii savaşla ilgili gelişmeler, ekonomik nedenler, enflasyon ve faizlerin düşmemesi gibi faktörlerle birlikte tapu düzenlemelerindeki bu tür durumlar süreci biraz yavaşlatıyor. Şu an işlemlerin daha yavaş ilerlediğini söyleyebiliriz.

TAPU HARÇLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde tapu harcı, taşınmazı devreden ve devralandan ayrı ayrı tahsil ediliyor. Satışlarda beyan edilen gerçek devir bedeli üzerinden binde 20 alıcıdan, binde 20 de satıcıdan olmak üzere toplamda binde 40, yani yüzde 4 oranında tapu harcı alınıyor. Ancak beyan edilen bu değerin taşınmazın emlak vergisi değerinden az olması durumunda (örneğin belediye rayiç bedeli 10 milyon lira olan bir yeri gerçekte 8 milyon liraya satıyorsanız) tapu harcı yine emlak vergisi değeri üzerinden hesaplanıyor.

VATANDAŞLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Tarafların cezalı tarhiyatla karşılaşmamaları için tapuda yapılacak devir işlemlerinde gerçek alım satım bedelini beyan etmeleri ve bu beyanın emlak vergisi değerinden düşük olmamasına dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.

Eğer devir bedelinin gerçek durumu yansıtmadığı tespit edilirse, daha önce yüzde 25 olan vergi ziyaı cezası 4 katına çıkarılarak uygulanıyor ve bir o kadar daha tapu harcı cezası tahsilatı yapılıyor.

TAPU HARCI CEZALARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Kişiler tapu harcının eksikliği ile ilişkin süreci kendiliğinden vergi dairelerine bildirirlerse pişmanlık hükümlerinden faydalanabiliyorlar. Yapılan ücretlendirmenin cezalı tarhiyat işlemine karşı mükellefler uzlaşma yoluna gidebilir. Haksız olduklarını düşünüyorlarsa cezada indirim talep edebilir veya dava açma yoluna da gidebilirler.

TAPU HARCINDA ÖRNEK HESAP!

Bunu bir örnekle anlatmak gerekirse örneğin emlak vergi değeri 2.400.000 TL olan bir konut olsun. Tapuda taraflar bunu 4 milyon TL olarak gösterdi. Gerçek değeri de 6 milyon TL olarak tapuda satışı yapıldı.

Burada ödenen tapu harcı %4 üzerinden 160 bin TL iken, ödenmesi gereken aslında 240 bin TL’dir. Eksik beyan edilen tutar ise 2 milyon TL’dir. Eksik beyan edilen 2.000.000-TL üzerinden alıcı ve satıcı adına cezalı harç tarhiyatı yapılacaktır.

Eksik harç ödemesi ise 40 bin TL alıcıdan, 40 bin TL’de satıcıdan olmak üzere toplam 80 bin TL’dir. Vergi ziyaı cezası da 40 bin TL alıcı ve 40 bin TL satıcıdan olmak üzere toplamda 80 bin TL olarak tahsil edilecektir.

Bu sene tapu iş ve işlemleri daha düşük neticelenecek diye tahmin ediyoruz. Ekonomide toparlanma ile birlikte son iki çeyrekte tapu işlemleri 3 milyon seviyesini yakalayabilir.”