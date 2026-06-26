Tapuda yeni dönem! Taşınmaz satışlarında sistem değişikliği 1 Ekim'e ertelendi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te, değişiklik yapıldığı hatırlatıldı.

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Değişiklikle, 1 Temmuz'dan itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde, satış bedelinin taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan güvenli ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilmesinin zorunlu hale getirildiği belirtilen açıklamada, Bakanlığa sistemin devreye alınma tarihini, 3 aya kadar uzatma yetkisi verildiği aktarıldı.

Sisteme yönelik çalışmaların devam ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Güvenli ödeme sisteminin, eksiksiz şekilde uygulamaya alınabilmesi amacıyla Bakanlığımız, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde teknik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, sisteme ilişkin tüm teknik süreçlerin ve entegrasyonların tamamlanabilmesini teminen, yönetmeliğin Bakanlığımıza verdiği yetki kullanılarak, sistemin devreye alınma tarihi 3 ay süreyle uzatılmış, 1 Ekim olarak belirlenmiştir."