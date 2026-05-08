Tarım arazilerinde 'villa' alarmı! Hobi bahçeleri yıkılacak mı? İşte cevabı...

Milliyet.com.tr/ÖZEL Tarım arazilerinin korunmasına yönelik yeni yasal düzenleme için çalışmalar hız kazandı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, hazırlanacak düzenlemede hobi bahçeleri ile kaçak villa ve lüks yapılaşmalar birbirinden ayrılacak. Tarımsal üretim amacıyla kullanılan küçük ölçekli alanlara yaptırım uygulanması beklenmezken, ticari amaçlı kullanılan ve tarım dışına çıkarılan arazilere yönelik ise daha sert adımlar atılacak.

Edinilen bilgiye göre süreç kapsamında oluşturulan üçlü komisyon, özellikle tarım arazilerinin bölünerek kaçak villa, tiny house ve benzeri yapılara dönüştürülmesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Düzenleme ile tarımsal faaliyet dışındaki lüks yapılaşmalara izin verilmemesi amaçlanıyor.

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, tarım arazilerinde artan kaçak yapılaşmaya dikkat çekti. Özelmacıklı, özellikle özel mülkiyetteki tarım arazilerinin bölünerek villa, müştemilat ve benzeri yapılarla amacından uzaklaştırılmasının ciddi bir sorun haline geldiğini söyledi.

Özelmacıklı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın işlenmeyen tarım arazilerine yönelik çalışma yürüttüğünü belirterek, üst üste 2 yıl işlenmeyen özel mülkiyetteki arazilerin sezonluk olarak kiraya verilmesinin gündemde olduğunu ifade etti.

“TARIM ARAZİLERİ KORUNMALI”

Tarım arazilerinde kaçak yapılaşmanın sadece tiny house örnekleriyle sınırlı kalmadığını vurgulayan Özelmacıklı, bazı bölgelerde bu alanların villa tipi yapılara dönüştüğünü belirtti.

Özelmacıklı, “Bazen belediyelerle kurulan ilişkiler nedeniyle bu yapıların daha hızlı türediği görülüyor. Çeşitli cezalarla da sanki cezası ödenmiş ve yapı yasal hale gelmiş gibi bir algı oluşuyor” dedi.

YETKİ BELEDİYELERİN DIŞINA TAŞINMALI

Kaçak yapılaşmanın daha üst ölçekte ele alınması gerektiğini söyleyen Özelmacıklı, belediyelerin yıkım yapmadığı durumlarda bakanlıkların devreye girebilmesi için yeni yetkilerin tanımlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Özelmacıklı’ya göre devletin temel yaklaşımı, tarım arazilerinin kaçak yapılaşmaya açılmasını engellemek olmalı.

HOBİ BAHÇELERİ AYRI DEĞERLENDİRİLMELİ

Özelmacıklı, hobi bahçelerinin kaçak yapılaşma ile karıştırılmaması gerektiğini de söyledi. Yurt dışında benzer örneklerin bulunduğunu belirten Özelmacıklı, küçük ölçekli ve geçici kullanımların farklı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Özelmacıklı, “Kişilerin hafta sonu gidip küçük çaplı sebze ve meyve yetiştirdiği alanlar ile tarım arazilerini villa alanına çeviren yapılaşmalar aynı kapsamda görülmemeli” değerlendirmesinde bulundu.

GIDA KRİZİ RİSKİ UYARISI

Tarım arazilerinin korunmasının gelecek yıllar için daha da kritik hale geleceğini söyleyen Özelmacıklı, gıda krizi risklerine dikkat çekti.

Özelmacıklı, “Tarım arazilerinin bölünmemesi ve amacına uygun kullanılması gerekiyor. Kontrolsüz yapılaşmanın engellenmesi, önümüzdeki dönem için büyük önem taşıyor” dedi.