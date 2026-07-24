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Tahsildaroğlu'nun şikayetlere neden olan beyaz peynir ürünü piyasadan toplatıldı

24.07.2026 - 15:26 | Son Güncellenme:

#Tahsildaroğlu#Klasik Kırık Beyaz Peynir#Tarım Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, ALO 174 Gıda Hattı'na yapılan şikayetlere konu olan beyaz peynir ürününün imha edilmek üzere piyasadan toplatıldığını açıkladı.

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Tahsildaroğlunun şikayetlere neden olan beyaz peynir ürünü piyasadan toplatıldı

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 16.06.2026 tarihinde saat 21.15’te Alo 174 Gıda Hattımıza yapılan başvuru üzerine, 17.06.2026 tarihinde başvuruya konu perakende satış işletmesinde resmi kontrol gerçekleştirilmiştir.

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Denetim kapsamında, şikâyete konu olan Tahsildaroğlu markalı, 290625 parti numaralı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününden numune alınarak ivedilikle Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmiştir. Laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilen analizler sonucunda ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Tahsildaroğlunun şikayetlere neden olan beyaz peynir ürünü piyasadan toplatıldı

Üretici işletmeye idari para cezası uygulanmış, 290625 parti numaralı ürünler imha edilmek üzere piyasadan toplatılmıştır. Ayrıca ilgili işletmenin denetim sıklığı artırılarak, üretmiş olduğu benzer ürünlerden numuneler alınmış olup, numunelerin analiz süreci devam etmektedir. Uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler tesis edilecektir.

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Bakanlığımız, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla resmi kontrol faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Tahsildaroğlunun şikayetlere neden olan beyaz peynir ürünü piyasadan toplatıldı

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