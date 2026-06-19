Tarım Bakanlığı ifşa etti: Gaziantep ve Mersin'de eşek eti skandalı!

Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı savaş açmış durumda. Türkiye genelinde denetimlerine aralıksız devam eden bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen firmaları da kamuoyu ile paylaşıyor. Bakanlık 'gıda sahtekarları' listesini bir kez daha güncellerken, gıdada bir kez daha at ve eşek eti skandalı yaşandı.

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Son güncelleme ile birlikte “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Ürünler” listeleri yeniden yayınlandı. Açıklanan veriler, gıda sektöründe yapılan hilelerin hâlâ ciddi bir sorun olduğunu ortaya koydu.

İŞTE UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLEN ÜRÜNLER

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Denetimlerde sadece tek bir ürün grubu değil; günlük tüketimde sıkça yer alan birçok gıda mercek altına alındı. Tereyağı, yoğurt, kaşar peyniri, sucuk, köfte, kebap, kıyma, zeytinyağı, bal, ayran, baharat, içli köfte ve kavurma gibi ürünlerde uygunsuzluk tespit edildiği açıklandı.

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GIDADA BİR AT VE EŞEK ETİ SKANDALI DAHA!

Söz konusu listenin en mide bulandıran kısmı ise vatandaşa yine at ve eşek eti yedirilmesi oldu. Gaziantep ve Mersin'de hizmet veren iki firmanın içli köfte ve dana kavurmasında 'tek tırnaklı' eti tespit edildi.

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DENETİMLER ARTARAK SÜRECEK

Bakanlık, tüketicinin korunması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgularken, uygunsuz ürünlerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini belirtiyor.

Gıda güvenliği konusunda yapılan bu açıklamalar, hem üreticilere hem de tüketicilere “etiket okuma ve güvenilir kaynak seçimi” konusunda önemli bir uyarı niteliği taşıyor.