Tarım ÜFE ağustos ayında azaldı

Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,93 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,20 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,91 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,47 artış gerçekleşti.

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Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %0,86 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,74 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %1,77 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %6,23 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %3,22 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,00 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %69,99 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %153,75 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.