UzmanparaTarım-ÜFE artış gösterdi
Tarım-ÜFE artış gösterdi

14.05.2026 - 10:31 | Son Güncellenme:

#Tarım#Tarım ÜFE#Ekonomi

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %42,53 arttı, aylık %4,26 arttı.

Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,26 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,69 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,53 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %40,45 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %4,33 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,41 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %5,02 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %10,37 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %5,58 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,16 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %102,48 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %21,12 azalış ile turunçgiller oldu.

