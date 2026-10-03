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Tarım ürünleri lisanslı depoculuk usul ve esaslarında düzenleme

03.10.2026 - 09:14 | Son Güncellenme:

#Tarım Ürünleri#Lisanslı Depoculuk#Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı, lisanslı depo işletmelerinin ücret tarifelerini, piyasa koşulları ve yöresel ticari ihtiyaçları dikkate alarak yılda iki defadan fazla olmamak üzere, farklı tarihlerde ve oranlarda güncelleyebilecek.

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Tarım ürünleri lisanslı depoculuk usul ve esaslarında düzenleme

Bakanlıkça hazırlanan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre, yönetmelik kapsamında öngörülen sigorta sözleşmelerinin feshedilmesi sonucunu doğuracak bir nedenin ortaya çıkması veya poliçede yer alan teminatlara ilişkin sigorta bedellerinde değişiklik olması durumunda, ilgili şirket bunu derhal Bakanlığa ve lisanslı depo işletmesine bildirecek.

Lisanslı depo ücret tarifesi Bakanlıkça onaylanarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

Tarife, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksinin ortalaması oranında her yıl ocak ayında güncellenecek. Bakanlık, bu oranı yarısına kadar azaltmaya, ücret tarifelerinde yer alan depo giriş ve çıkış ücretleri ile faaliyet konusu hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar dışında olan lisanslı depo işletmelerinin ücret tarifelerini, piyasa koşullarını ve yöresel ticari ihtiyaçları dikkate alarak yılda iki defadan fazla olmamak üzere, farklı tarihlerde ve oranlarda güncellemeye yetkili olacak.

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