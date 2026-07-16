Tarım ve Orman Bakanlığı farklı kadrolarda olmak üzere 1874 personel alacak

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda personel alımına ilişkin bilgi verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ailesini büyütmeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, "Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU

Yumaklı, paylaşımında yer verdiği infografikte de "Personel, Bakanlığın taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında istihdam edilecek." bilgisini verdi.

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Alımı yapılacak personel grafikte, 645 veteriner hekim, 515 ziraat mühendisi, 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita (alan) mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi ve 5 kimyager olarak sıralandı.