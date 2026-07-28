Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde ithal edilecek ürünler düzenlendi
HaberlerUzmanpara

Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde ithal edilecek ürünler düzenlendi

28.07.2026 - 09:18 | Son Güncellenme:

#Tarım Ve Orman Bakanlığı#İthalat Düzenlemeleri#Gıda Güvenliği

Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüyle ithal edilecek ürünler yeniden belirlendi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde ithal edilecek ürünler düzenlendi

Ticaret Bakanlığının "Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tabi ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Görüşme öncesi provokasyon!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRGörüşme öncesi provokasyon!Haberi Görüntüle

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNLERE DÜZENLEME

Buna göre, gıda ve yem sanayiinde kullanılan bitkisel ürünler, gıda ile temas eden madde ve malzemeler listesine, "Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)" ve "contalar" ürünleri eklenirken, "Polipropilen kopolimerleri kompaundları (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)" çıkarıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Kayıt, nakil, devamsızlık ve seçmeli derslerde yeni dönem
Kayıt, nakil, devamsızlık ve seçmeli derslerde yeni dönem
Miras paylaşımında devrim niteliğinde karar Tapuyu geri aldı
Miras paylaşımında devrim niteliğinde karar! Tapuyu geri aldı
Mohamed Salah’ın çılgın istekleri ortaya çıktı
Mohamed Salah’ın çılgın istekleri ortaya çıktı!
Müşterilerden taksiciye çılgın teklif
Müşterilerden taksiciye çılgın teklif
Yazarlar
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluAhbap olayından çıkarılacak dersler
Eren Aka
Eren AkaMutluluğun fiyatı yok!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaGümrükten çıkan sürpriz
İlgili Haberler
İletişim Başkanı Durandan 2. İletişim Şurasına ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Duran'dan '2. İletişim Şurası'na ilişkin açıklama
Yunan uçağını düşürdü, sevdiği kadına kavuştu Ezber bozan Türk pilotun inanılmaz hikayesi
Yunan uçağını düşürdü, sevdiği kadına kavuştu! Ezber bozan Türk pilotun inanılmaz hikayesi
Yeni Partinin TBMM Başkanlık Divanı ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu
Yeni Parti'nin TBMM Başkanlık Divanı ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu
Anket diye adını soyadını verdi, hayatı kabusa döndü Maaşına ve banka hesaplarına haciz
Anket diye adını soyadını verdi, hayatı kabusa döndü! Maaşına ve banka hesaplarına haciz