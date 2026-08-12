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Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi bazı ürünlerin ülkeye girişine ilişkin düzenleme yapıldı

12.08.2026 - 09:12 | Son Güncellenme:

#Tarım Politikaları#Gıda Güvenliği#Resmi Kontrol

Gıda maddelerinin ithalatında resmi kontrolleri yapacak yetkili idareler arasına Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de dahil edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi bazı ürünlerin ülkeye girişine ilişkin düzenleme yapıldı

Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıklarınca hazırlanan "Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri İle Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Tebliğle, bitki koruma ürünleri, gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ve yemlerin gıda veya yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontrolleri yapmaya yetkili il tarım ve orman müdürlükleri belirleniyor. Buna göre, gıda maddelerinin resmi kontrollerini yapacak yetkili idareler arasında Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü eklendi.

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