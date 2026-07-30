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UzmanparaTarım ve Orman Bakanlığının "Aile Kampı" başvuruları için son gün 4 Ağustos
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Tarım ve Orman Bakanlığının "Aile Kampı" başvuruları için son gün 4 Ağustos

30.07.2026 - 12:32 | Son Güncellenme:

#Aile Kampı#Tarım Ve Orman Bakanlığı#DKMP Genel Müdürlüğü

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda organize edilen aile kampı etkinliğine 4 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek.

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Tarım ve Orman Bakanlığının Aile Kampı başvuruları için son gün 4 Ağustos

DKMP Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye'de 8 Ağustos'ta eş zamanlı aile kampı etkinliği yapılacak. Program kapsamında isteyenler, tercihleri doğrultusunda çadır konaklamalı ya da günübirlik etkinliklere katılabilecek. Kamp süresince alanın uygunluk durumuna bağlı olarak doğa yürüyüşleri, çocuklara yönelik doğa atölyeleri, kuş gözlemi, kamp oyunları, kamp ateşi etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları ve yıldız gözlemi gibi faaliyetler yapılacak.

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KONTENJAN SINIRLI OLACAK

Aileler, konaklama için kullanacakları çadır ve kişisel kamp ekipmanları ile etkinlik süresince ihtiyaç duyacakları yiyecek, içecek ve diğer kişisel ihtiyaç malzemelerini kendileri temin edecek.

Etkinlik, kamp alanının kapasitesi ve güvenlik koşulları nedeniyle sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılmak isteyen aileler, 4 Ağustos mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek. Katılımcılar, başvuru formunda yer alan bilgiler esas alınarak değerlendirilecek. Uygun bulunan katılımcılar, telefon ve e-posta ile bilgilendirilecek.

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