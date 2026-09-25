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Tarıma 750 milyon dolar destek

25.09.2026 - 10:12 | Son Güncellenme:

#Dünya Bankası#Türkiye Tarımsal Gıda Sektörünün Dönüşümü Projesi#Hazine Ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Dünya Bankası, Türkiye Tarımsal Gıda Sektörünün Dönüşümü Projesi'ne 750 milyon dolar finansman sağlayacak.

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Tarıma 750 milyon dolar destek

Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Türkiye Tarımsal Gıda Sektörünün Dönüşümü Projesi, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunca onaylandı.

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Projeyle, Dünya Bankasından 750 milyon dolar finansman sağlanacak. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülecek.

Proje kapsamında, Türkiye'de tarımsal gıda değer zincirlerinin rekabetçiliğinin ve entegrasyonunun güçlendirilmesi, tarımsal gıda işletmeleri ile üretici örgütlerinin verimlilik, katma değer, büyüme ve pazara erişim kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bu kaynakla Dünya Bankasından 2026 yılında tüm sektörler için sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman 9 milyar doları aşacak.

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"DÜNYA BANKASIYLA İŞBİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Dünya Bankasıyla Türkiye'nin üretim ekosistemini güçlendirecek konularda tesis edilen işbirliğinin devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

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"Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımızla, Orta Vadeli Program çerçevesinde uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman temin çalışmalarımız hız kesmiyor. Bu krediyle tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlü şekilde sürdürülecek."

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