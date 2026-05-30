Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTarımda geçen yıl 72 bin 149 hektar alan sulamaya açıldı
HaberlerUzmanpara

Tarımda geçen yıl 72 bin 149 hektar alan sulamaya açıldı

30.05.2026 - 13:32 | Son Güncellenme:

#Tarım#Sulama#Devlet Su İşleri

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), geçen yıl tamamlanan 321 tesis yatırımıyla 72 bin 149 hektar alanı sulamaya açarken, bunun bir yılda sağladığı katkı 12 milyar lira oldu.

Tarımda geçen yıl 72 bin 149 hektar alan sulamaya açıldı

AA muhabirinin Genel Müdürlüğün verilerinden derlediği bilgiye göre, suyun tasarruflu ve optimum şekilde kullanılması önemini korurken, depolamalı tesisler yapılması suretiyle su kaynakları potansiyelinin değerlendirilerek çok maksatlı bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesine devam ediliyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ayrıca, işletmede olan sulamalarda kayıpların önüne geçilerek suyun daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi, toprağın kalitesini etkileyen drenaj sorunlarının giderilebilmesi amacıyla yenileme projelerinin ön plana çıkarılması ve klasik açık sistem sulama şebekeleri yerine modern kapalı sistemlerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Geçen yıl 22 baraj, 70 sulama tesisi hizmete açıldı

Geçen yıl 22 baraj, 7 gölet ve bent, 6 yeraltı depolaması ve suni besleme, 70 sulama tesisi, 8 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu ve atık su tesisi, 195 taşkın tesisi ve 1 özel sektör HES'i olmak üzere 321 tesis tamamlanarak hizmete sunuldu.

Haberin Devamı

Bu tesislerle geçen yıl 72 bin 149 hektar alan sulamaya açılarak, yıllık 12 milyar lira ekonomiye katkı sağlandı. Bu kapsamda 406 milyon metreküp su depolandı, yıllık 67,4 milyon metreküp içme suyu elde edildi, yaklaşık 226 bin hektar alanda toplulaştırma tamamlandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Tarım sektöründe ise 70 sulama tesisiyle 72 bin 149 hektar ilave sulama alanı ve 11 bin 781 hektar sulama şebekesi yenileme yatırımı yapıldı. 74 arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmaları kapsamında ilave 225 bin 690 hektar alanda arazi toplulaştırma ve tescil işlemleri gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

Taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasıyla ilgili faaliyetler kapsamında geçen yıl 3 bin 121 hektar alan ve 247 meskun mahalde 195 taşkın kontrol tesisi hizmete alındı.

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Savaşın gizli cephesi ortaya çıktı ABD-İsrail ile ortak olup haftalarca İrana saldırdılar: Hedef listesi sızdı
Savaşın 'gizli cephesi' ortaya çıktı! ABD-İsrail ile ortak olup haftalarca İran'a saldırdılar: Hedef listesi sızdı
Adalarda fahiş mil tarifesi
Adalarda fahiş mil tarifesi
Kişisel verilerden katrilyonluk vurgun
Kişisel verilerden katrilyonluk vurgun!
En düşük emekli maaşı zammında kritik viraj Maaşlar ne kadar artacak İşte konuşulan senaryolar
En düşük emekli maaşı zammında kritik viraj! Maaşlar ne kadar artacak? İşte konuşulan senaryolar
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginYeni parti olursa CHP gibi mi, yoksa!
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluTunus’ta bir hafta
Deniz Kilislioğlu
Deniz Kilislioğluİlk imza, son değil...
İlgili Haberler
Son dakika... Özgür Özel: Derhal kurultay yapılmalı
Son dakika... Özgür Özel: Derhal kurultay yapılmalı
Adıyamanda kazada ölen anne ile 3 çocuğuna acı veda
Adıyaman'da kazada ölen anne ile 3 çocuğuna acı veda
16 yaşındaki Yasemin’den 3 gündür haber yok Staj için gittiği kuaförden çıktı, bir daha geri dönmedi
16 yaşındaki Yasemin’den 3 gündür haber yok! Staj için gittiği kuaförden çıktı, bir daha geri dönmedi
Son dakika... Kılıçdaroğlundan Kurultay mesajı: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız
Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'Kurultay' mesajı: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız