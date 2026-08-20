Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTarımsal girdi fiyat endeksi yıllık bazda arttı, aylık bazda azaldı
HaberlerUzmanpara

Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık bazda arttı, aylık bazda azaldı

20.08.2026 - 10:23 | Son Güncellenme:

#Tarım-Gfe Endeksi#Tarım Girdi Fiyatları#Tarım Yatırımları

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), haziranda yıllık bazda yüzde 32,06 artarken aylık bazda yüzde 0,92 azalış gösterdi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık bazda arttı, aylık bazda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre endeks, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,92 geriledi. Endeks, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 16,92, Haziran 2025'e göre yüzde 32,06 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 34,02 yükseldi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,20 azalış olurken tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,93 artış kaydedildi.

Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,88, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 21,49 yükseliş görüldü.

Piyasalar bunu konuşuyor: Altında kritik eşik aşıldı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRPiyasalar bunu konuşuyor: Altında kritik eşik aşıldı!Haberi Görüntüle

ALT GRUPLAR

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 9 alt grup daha düşük, 2 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Haziranda yıllık bazda artışın en az olduğu alt gruplar, yüzde 20,47 ile malzemeler, yüzde 22,60 ile tarımsal ilaçlar oldu. Yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 50,99 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 34,40 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Aylık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük ve 7 alt grup daha yüksek değişim sergiledi. Haziranda bir önceki aya göre enerji ve yağlayıcılarda yüzde 2,61 azalış görülürken veteriner harcamaları yüzde 3,32 ile en az artış gösteren alt grup oldu.

Haberin Devamı

Buna karşılık, aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 1,33 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 3,88 ile bina bakım masrafları olarak hesaplandı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Marmara 8 saatte 36 kez sallandı Depremler ne anlama geliyor
Marmara 8 saatte 36 kez sallandı! Depremler ne anlama geliyor?
Türk radarları saldırıyı gördü
Türk radarları saldırıyı gördü
Viyana’da çalındı Türkiye’de çıktı
Viyana’da çalındı Türkiye’de çıktı
Fenerbahçede çanlar İsmail Kartal için çalıyor
Fenerbahçe'de çanlar İsmail Kartal için çalıyor!
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginBatsın sizin koltuğunuz!..
Melih Aşık
Melih AşıkTIP FAKÜLTESİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalKısa bir Amerika gözlemi
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluSabahat Akkiraz tartışma yarattı
Eren Aka
Eren AkaGoogle da Yandex de karadan gidiyor!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaSanat dünyasında Asya’nın yükselişi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özer2026 YKS Sonuçlarındaki Düşündüren Tablo
İlgili Haberler
Şişli’de boşaltılan binada ceset Anahtarları teslim edeceği gün son kez görüldü
Şişli’de boşaltılan binada ceset! Anahtarları teslim edeceği gün son kez görüldü
Taksi içinde polisle çatıştı Bir kişinin öldüğü olayda yeni gelişme
Taksi içinde polisle çatıştı! Bir kişinin öldüğü olayda yeni gelişme
Narin Güran’ın babası Arif Güran mezarı başında konuştu: 2 yıldır hepimiz ölüyüz
Narin Güran’ın babası Arif Güran mezarı başında konuştu: 2 yıldır hepimiz ölüyüz
Ankara’da fuhuş ve göçmen kaçakçılığı operasyonu: 44 şüpheli yakalandı
Ankara’da fuhuş ve göçmen kaçakçılığı operasyonu: 44 şüpheli yakalandı