Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTarımsal üretimde maliyeti azaltacak adımlar atılacak
HaberlerUzmanpara

Tarımsal üretimde maliyeti azaltacak adımlar atılacak

09.09.2026 - 11:13 | Son Güncellenme:

#Gıda Fiyatları#Tarım Üretimi#Maliyet Azaltma

Tarımsal üretimde maliyet baskılarını azaltacak yapısal dönüşüm adımlarının hızlandırılmasıyla gıda fiyatlarındaki oynaklığın azaltılması, böylece gıdaya makul fiyatlarla erişimin sağlanması hedefleniyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tarımsal üretimde maliyeti azaltacak adımlar atılacak

Son dönemde değişim gösteren gıda fiyatlarının hedeflerle uyumlu bir şekilde seyrinin sağlanması için çalışmalar yürütülecek.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu kapsamda, gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi, tarımsal verimliliğin ve katma değerin artırılması ile kaliteli gıdaya makul fiyatlarla erişimin sağlanması öncelikler arasında yer alırken söz konusu öncelikler doğrultusunda, dış ticaret ve destekleme politikaları bütüncül bir çerçevede uygulanacak.

Tarımsal üretim süreçlerinde maliyet baskılarını hafifletecek yapısal dönüşüm adımları hızlandırılarak gıda fiyatlarındaki oynaklık azaltılacak.

Düşük gelirli kesimlerin refahı desteklenecek

Fiyat istikrarına katkının güçlendirilmesi sağlanarak gıda harcamalarının hanehalkı bütçesi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve özellikle düşük gelirli kesimlerin refahının desteklenmesi hedeflenecek.

Haberin Devamı

Gıda ve tarımsal ürünlerdeki kısa ve uzun dönemli arz-talep ve ihracat-ithalat değişimleriyle, dağıtım zincirindeki gelişmelerin fiyatlara olası etkileri, erken uyarı yaklaşımıyla izlenerek değerlendirilecek.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Fiyat istikrarının desteklenmesi kapsamında, ilgili kurumlarla eş güdüm içinde maliye ve dış ticaret politikaları uygulanmaya devam edecek.

Haberin Devamı

Gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla stratejik tarım ürünlerinin üretiminde arz ve talep dengesi, yeterlilik düzeyleri, su kısıtı ve bölgesel üretim potansiyelleri dikkate alınarak, uygulamada üretim planlaması sürdürülecek.

Tarımsal girdilerde yerli üretim kapasitesi artırılacak

Gıda arz güvenliğinin ve tarımsal dayanıklılığın güçlendirilmesi hedefiyle veri altyapısı, üretim planlaması ve stratejik tarımsal girdilerde, yerli kapasite geliştirilecek. Verimlilik, kaynak etkinliği ve iklim değişikliğine uyumu destekleyen yenilikçi üretim modelleriyle, tarımsal üretim altyapısı güçlendirilecek.

Haberin Devamı

Genel Tarım Sayımı sonuçları esas alınarak, tarım envanterinin güncellenmesi sağlanacak, tarımsal veri ve istatistik altyapısı için veri toplama ve yönetim standartları geliştirilecek. Tarımsal AR-GE ve yenilik ekosistemi güçlendirilerek, yerli genetik kaynakların korunması, ıslahı ve geliştirilmesi sağlanacak.

İklim değişikliğine dayanıklı, yüksek verimli ve uluslararası rekabet gücüne sahip bitki çeşitleri ile hayvan genetik materyallerinin geliştirilmesi desteklenecek.

Haberin Devamı

Gübre, bitki koruma ürünleri, aşı ve benzeri temel tarımsal girdilerde, arz güvenliğini sağlama amacıyla yerli üretim kapasitesi artırılacak.

Sözleşmeli üretim modelleri yaygınlaştırılacak

Tarımsal üretimde verimlilik, kalite ve kaynak kullanım etkinliğinin artırılması hedefiyle dijitalleşme, yapay zeka ve hassas tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak, üretimin izlenmesi, verim tahmini ile hastalık ve zararlıların erken tespitine yönelik karar destek ve izleme sistemleri geliştirilecek.

Öte yandan tarıma dayalı sanayinin ham madde ihtiyacının öngörülebilir ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasına yönelik sözleşmeli üretim modelleri artırılacak.

Tarımsal üretimde verimlilik ve rekabet gücünün yükselmesi için üretim, işleme ve lojistik altyapısının bütünleşik olarak planlandığı organize tarım bölgeleri yaygınlaştırılacak. Söz konusu bölgelerde, jeotermal ve yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımıyla, kaynak ve enerji verimliliği desteklenecek.

Haberin Devamı

Ayrıca, tarımsal üretimde iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi ve doğal kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması amacıyla da toprak sağlığını, su kullanım etkinliğini ve karbon tutumunu artıran onarıcı ve düşük karbonlu üretim modellerinin kullanımına ağırlık verilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR
Okul kantinlerinde yeni dönem İşte artık satışı yapılmayacak ürünler...
Okul kantinlerinde yeni dönem! İşte artık satışı yapılmayacak ürünler...
Mısır semalarına Türk damgası İsrail yine hazmedemedi: Sakin değiliz, 100 savaş uçağı ne yapıyordu
Mısır semalarına Türk damgası! İsrail yine hazmedemedi: 'Sakin değiliz, 100 savaş uçağı ne yapıyordu?'
Sion kulübü transferin iptal nedenini açıkladı Galatasaray 30 milyon Euro teklif etti
Sion kulübü transferin iptal nedenini açıkladı! 'Galatasaray 30 milyon Euro teklif etti'
Memur ve emeklinin zam hesabı değişti Öğretmen, polis, doktor, vaiz... İşte meslek meslek yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam hesabı değişti! Öğretmen, polis, doktor, vaiz... İşte meslek meslek yeni maaşlar
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirDünyayı değiştiren 10 yılı yanlış anlamak...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüBir velinin feryadı!
Dilara Koçak
Dilara Koçakİlk bin gün, bir ömrü etkileyebilir mi?
Asu Maro
Asu MaroAyvalık’ta müzik için bir tutam tuz
Servet Yıldırım
Servet YıldırımVoleyboldan ekonomiye
Osman Gençer
Osman GençerYol ve kaldırım işini ne zaman öğreniriz
İlgili Haberler
Borsadan rekor işlem hacmi
Borsadan rekor işlem hacmi
17 yaşındaki Efe’nin acı sonu Doğum gününden bir gün sonra öldü
17 yaşındaki Efe’nin acı sonu! Doğum gününden bir gün sonra öldü
İstanbulda 3 riskli plaj Valilik açıkladı
İstanbul'da 3 riskli plaj! Valilik açıkladı
Okul kantinlerinde yeni dönem 675 ürün onay aldı: Hangi ürünler yasaklanacak
Okul kantinlerinde yeni dönem! 675 ürün onay aldı: Hangi ürünler yasaklanacak?