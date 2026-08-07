Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSon dakika: Tasarruf finansmanında kurallar değişti: BDDK’dan kritik sınır
HaberlerUzmanpara

Son dakika: Tasarruf finansmanında kurallar değişti: BDDK’dan kritik sınır

07.08.2026 - 16:48 | Son Güncellenme:

#BDDK#Tasarruf Finansmanı#Yüksek Limitler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tasarruf finansman şirketlerinde fonların değerlendirilmesine ilişkin kuralları sıkılaştırırken, yüksek tutarlı sözleşme limitlerini güncelledi ve risk yoğunlaşmasını önleyici düzenlemeler yaptı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Son dakika: Tasarruf finansmanında kurallar değişti: BDDK’dan kritik sınır

Kurumun Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığına gönderdiği talimata göre, tasarruf fon havuzları ile şirket hesaplarında biriken tutarların değerlendirilebileceği alanlar sınırlandırılarak, riskli varlıklara yatırım yapılmasının önüne geçilmesi ve bu kaynakların hızla likit olabilecek görece risksiz varlıklarda değerlendirilmesi amaçlandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Buna göre, tasarruf finansman şirketleri söz konusu varlıklarını sadece katılım bankalarında açılacak Türk lirası cinsi özel cari hesaplar veya katılma hesaplarında, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen ve altına dayalı olmayan Türk lirası cinsi yurt içi kira sertifikalarında (sukuk) ya da risk değeri 1 veya 2 olan ve Türk lirası cinsinden ihraç edilen katılım esaslı yatırım fonlarında değerlendirebilecek. Hem tasarruf fon havuzları için hem de şirket hesapları için daha ihtiyatlı kısıtlamalar getirildi.

Haberin Devamı
Altında sert yükseliş! ABD'den gelen veri sonrası tırmanışa geçti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltında sert yükseliş! ABD'den gelen veri sonrası tırmanışa geçtiHaberi Görüntüle

NEMASIZ FONLAR VE YÜKSEK TUTARLI SÖZLEŞMELERE YENİ KURALLAR

Tasarruf fon havuzlarında nemasız kalan tutarların sınırlandırılması amacıyla günlük getirisiz bakiyenin, şirketin bir önceki ay sonu itibarıyla hesaplanan tasarruf fon havuzunun binde 2'sini aşmaması kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Elektronik Fon Transferi (EFT) sisteminin kapanış saatinden sonra havuza aktarılan tutarların bir sonraki gün hesaplamaya dahil edileceği bildirildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yüksek tutarlı sözleşmelere ilişkin limitler de artırıldı. Sözleşmelerin "yüksek tutarlı" kapsamına alınması için limit 2 milyon 509 bin 800 liradan 5 milyon liraya, konut veya çatılı iş yeri finansmanı sözleşmelerinde ise 6 milyon 274 bin 500 liradan 12 milyon 500 bin liraya yükseltildi.

Haberin Devamı

Ayrıca, yüksek tutarlı sözleşmelerin toplam tutarının ilgili dönemdeki toplam sözleşme tutarına oranı yüzde 5 ile sınırlandırıldı. Ancak 1 Ocak 2025'ten sonra kurulan şirketler için kademeli geçiş öngörülerek bu oranın 30 Haziran 2027'ye kadar yüzde 15, 1 Temmuz-31 Aralık 2027 döneminde ise yüzde 10 olarak uygulanmasına karar verildi.

Haberin Devamı
Erdoğan'a suikast timinin sırrı çözülüyor! FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin itirafı ekipleri harekete geçirdi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRErdoğan'a suikast timinin sırrı çözülüyor! FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin itirafı ekipleri harekete geçirdiHaberi Görüntüle

SÖZLEŞME ÜST LİMİTLERİ GÜNCELLENDİ

Kurul kararıyla risk yoğunlaşmasının önüne geçilmesi amacıyla bir gerçek veya tüzel kişi ya da aynı risk grubundaki taraflarla yapılabilecek sözleşme sayısı da sınırlandırıldı. Bu kapsamda bir kişi aynı tasarruf finansman şirketiyle en fazla bir taşıt ve bir konut veya çatılı iş yeri finansmanı sözleşmesi olmak üzere toplam iki sözleşme imzalayabilecek.

Kararla kişi veya risk grubu bazında sözleşme tutarı sınırları da güncellendi. Taşıt finansmanı için azami sözleşme tutarı 6 milyon 250 bin liraya, konut veya çatılı iş yeri finansmanı için ise 62 milyon 500 bin liraya yükseltildi. Bir kişi veya risk grubuna ait tüm sözleşmelerin toplam tutarı da 62 milyon 500 bin lirayla sınırlandırıldı.

Haberin Devamı

BDDK, söz konusu düzenlemelere uyum sağlanabilmesi amacıyla şirketlere geçiş süresi tanırken, yeni kuralların 1 Ekim itibarıyla uygulanacağını bildirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Taksim’de Koreli fenomene akılalmaz taciz Her şey canlı yayında yaşandı
Taksim’de Koreli fenomene akılalmaz taciz! Her şey canlı yayında yaşandı
PSGden Arda Güler için dudak uçuklatan teklif Fenerbahçeye dev gelir
PSG'den Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe'ye dev gelir
Yunanistandan Mekke Anlaşmasına karşı hamle çağrısı Derhal harekete geçilmeli
Yunanistan'dan Mekke Anlaşması'na karşı hamle çağrısı! 'Derhal harekete geçilmeli'
Eşini öldürüp, kayınvalidesiyle sohbet etti Kan donduran itiraf
Eşini öldürüp, kayınvalidesiyle sohbet etti! Kan donduran itiraf
İlgili Haberler
Bodrumda otelde 15 kişi hastaneye kaldırıldı Havuz bakımı yapıyorlardı
Bodrum'da otelde 15 kişi hastaneye kaldırıldı! Havuz bakımı yapıyorlardı
Kastamonu’da feci kaza 2 otomobil çarpıştı; yaralılar var
Kastamonu’da feci kaza! 2 otomobil çarpıştı; yaralılar var
Selçuk Bayraktar, Şırnakta TEKNOFEST Dron Şampiyonasında Teknoloji iklimi Güneydoğudan esecek
Selçuk Bayraktar, Şırnak'ta TEKNOFEST Dron Şampiyonası'nda! Teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek'
SON DAKİKA | Şehit aileleri ve gazilerin hakları düzenleniyor Teklif kabul edilerek yasalaştı
SON DAKİKA | Şehit aileleri ve gazilerin hakları düzenleniyor! Teklif kabul edilerek yasalaştı