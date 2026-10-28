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Tasfiye sürecindeki fonlarda ilk ara ödeme cuma günü başlıyor

28.10.2026 - 13:40 | Son Güncellenme:

#Yatırım Fonları#Tasfiye Süreci#Ödeme Takvimi

Tasfiye sürecindeki yatırım fonları kapsamında bugüne kadar 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar lira ödendi. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar için ilk ara ödemeler ise 30 Ekim Cuma günü başlayacak.

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Tasfiye sürecindeki fonlarda ilk ara ödeme cuma günü başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey katılımıyla Sekizinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

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İletişim Başkanlığı tarafından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarındaki süreçlerin adil, şeffaf ve hukuki güvence altında yürütüldüğü vurgulanarak ödemeler ve yasal düzenlemelerdeki son durum paylaşıldı.

Açıklamada, SPK kararıyla tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’ye ait 31 fondan 27'sinin tasfiye işlemlerinin 23 Ekim itibarıyla büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi. Bu kapsamda 26 bin 152 hesaba 27,2 milyar TL ödeme gerçekleştirilirken, kalan 4 fona ilişkin çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Tasfiye sürecindeki fon sayısı 131’den 38’e düşürülürken, hak sahibi 71 bin 899 hesaba ayni ve nakdi olmak üzere toplam 68 milyar TL tasfiye ödemesi yapıldı.

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İLK ARA ÖDEMELER 30 EKİM CUMA GÜNÜ

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Yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla hazırlanan ve 27 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7596 sayılı "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun" ile SPK'nın belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda yeni takvim açıklandı.

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Kanunla süreçleri netleşen olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar için ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlamasının öngörüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, hak sahiplerine iadelerin TMSF nezdinde oluşturulan hesaplar üzerinden devam ettiği aktarılırken, soruşturma boyutuna ilişkin, "MASAK; fon soruşturmasına konu şirketler, manipülasyon şüphesi bulunan kişiler, gerçekleştirilen şüpheli işlemler ve fonların gerçek faydalanıcıları hakkında yurt dışı bağlantılı çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

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YENİ KANUN TEKLİFİ MECLİS YOLUNDA

Benzer sorunların tekrar yaşanmaması adına yapısal reformların da gündemde olduğu bildirildi. Sektör paydaşlarıyla istişare edilerek hazırlanacak yeni Kanun Teklifi taslağı için teknik çalışmaların hızlandırıldığı ve metnin olgunlaştırılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) takdirine sunulacağı ifade edildi.

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