Taşınmaz satışlarında yeni dönem! Güvenli ödeme sistemi için tarih değişti

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların karşılaşabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi, sahtecilik girişimlerinin azaltılması ve satış bedellerinin güvenli şekilde aktarılması amacıyla yeni bir düzenleme yapıldığı belirtildi.

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Bakanlık, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik kapsamında, taşınmaz satışlarında ödeme işlemlerinin daha güvenli bir altyapı üzerinden gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Tapu satışlarında güvenli ödeme dönemi başlıyor

Yeni sistemle birlikte, taşınmaz satışlarında ödemenin tamamının veya bir bölümünün nakit, havale ya da elektronik fon transferi yoluyla yapılması durumunda, satış bedelinin Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sistem sayesinde taşınmazın mülkiyet devri ile ödeme işleminin eş zamanlı şekilde ilerlemesi sağlanacak. Böylece hem alıcının hem de satıcının ödeme ve tapu devri sürecinde yaşadığı güven sorunlarının azaltılması amaçlanıyor.

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Bakanlık açıklamasında, uygulamanın temel hedeflerinden birinin de kayıt dışı işlemlerin önüne geçmek olduğu ifade edildi.

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Teknik hazırlıklar devam ediyor

Güvenli Ödeme Sistemi'nin hayata geçirilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile koordineli çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Bu kapsamda TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasında veri paylaşımını sağlayacak teknik altyapının oluşturulduğu, bankaların da kendi sistemlerini yeni uygulamaya uyumlu hale getirmek için çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Bakanlık, sistemin tüm paydaşlar tarafından sorunsuz kullanılabilmesi için teknik entegrasyon süreçlerinin tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.

Zorunlu uygulama tarihi ertelendi

Daha önce belirlenen uygulama takvimi, gerekli hazırlıkların tamamlanabilmesi amacıyla yeniden değerlendirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sistemin güvenli, kesintisiz ve etkin şekilde çalışması için ilgili kurumların, bankaların ve sektör temsilcilerinin hazırlıklarını tamamlamasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

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Bu nedenle yapılacak yönetmelik değişikliğiyle birlikte Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu kullanım başlangıç tarihi 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirlendi.

Bankalar arası entegrasyon için yeni adım

Düzenleme kapsamında, TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki veri aktarım süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yeni bir entegratör modelinin de sisteme dahil edilmesi planlanıyor.

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Bu değişiklikle birlikte bankaların teknik altyapılarının daha hızlı şekilde hazırlanması ve sistemin daha etkin çalışması hedefleniyor.

Önce pilot uygulama yapılacak

Ticaret Bakanlığı, banka altyapılarının tamamlanmasının ardından Güvenli Ödeme Sistemi için pilot uygulamanın başlatılacağını duyurdu. Pilot sürecin ardından sistemin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve gerekli teknik iyileştirmelerin yapılması bekleniyor.

Yeni uygulamayla birlikte taşınmaz alım satımlarında ödeme güvenliğinin artırılması, tarafların işlem süreçlerinde daha fazla korunması ve gayrimenkul piyasasında daha şeffaf bir yapının oluşturulması hedefleniyor.